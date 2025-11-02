V Neratovicích vykolejil vlak. Cestující musí do autobusů

Ve středočeských Neratovicích vykolejil v neděli kolem poledne vlak. Provoz na trati musel být zastaven, cestující musí jezdit náhradní autobusovou dopravou. S omezením se počítá až do nedělního večera.
"V Neratovicích došlo při vjezdu do stanice k vykolejení osobního motorového vlaku. Událost se obešla bez zranění a bez úniku kapalin. Případ se vyšetřuje," uvedla Správa železnic na sociální síti X. Na místo incidentu míří drážní hasiči.
Provoz je zastaven v úseku mezi stanicemi Všetaty a Neratovice. Podle webu Českých drah je protažena náhradní autobusová doprava z pravidelné výluky. Autobusy neobsluhují zastávku Tišice.
Pro vlakovou dopravu mezi Prahou a Mělníkem je v úseku mezi Neratovicemi a Mělníkem zavedena speciální náhradní doprava. Autobusy jezdí přímo a nestaví ve stanicích Všetaty a Malý Újezd. "Vlak Os 9529 je veden ze stanice Neratovice náhradní soupravou jako vlak Os 39529," dodal dopravce.
S mimořádností v provozu se počítá do nedělní 18. hodiny.
