Trump je frustrovaný. Zvažuje obnovení úderů proti Íránu

Americký prezident Donald Trump vyjadřuje rostoucí frustraci nad přístupem Íránu k vyjednávání o ukončení válečného konfliktu. Podle zdrojů webu CNN z blízkého okolí Bílého domu začíná Trump v posledních týdnech stále vážněji zvažovat obnovení rozsáhlých bojových operací. Dosavadní příměří označil sám prezident za stav, který vyžaduje „masivní podporu životních funkcí“, aby se zcela nezhroutilo.
Hlavním důvodem prezidentovy netrpělivosti je pokračující uzavření Hormuzského průlivu, které má drtivý dopad na globální trhy. Trump rovněž vnímá nejednotu v íránském vedení jako zásadní překážku, která Teheránu brání v přijetí ústupků v rámci jaderných rozhovorů. Poslední íránský protinávrh označil šéf Bílého domu za naprosto nepřijatelný a hloupý, což vyvolalo pochybnosti o ochotě Íránu brát diplomatický proces vážně.
Uvnitř americké administrativy se nyní formují dva odlišné tábory ohledně dalšího postupu. Část představitelů Pentagonu prosazuje agresivnější přístup, včetně cílených vojenských úderů, které by měly oslabit pozici Teheránu a donutit ho k návratu k jednacímu stolu. Naproti tomu druhá skupina poradců stále apeluje na to, aby dostala prostor diplomacie, dokud je to alespoň částečně možné.
Důležitou roli v celém procesu hrají pákistánští zprostředkovatelé, k jejichž práci má Trumpovo okolí značné výhrady. Někteří američtí představitelé zpochybňují, zda Pákistán tlumočí íránské straně americkou nespokojenost dostatečně důrazně. Existují dokonce obavy, že pákistánští diplomaté prezentují Spojeným státům íránské postoje v příliš optimistickém světle, které neodpovídá realitě.
Regionální lídři i pákistánští vyjednavači se snaží Íránu vysvětlit, že Trumpova trpělivost je u konce a jde o poslední šanci na seriózní diplomatické zapojení. Podle zdrojů z regionu se však zdá, že Teherán tyto varovné signály ignoruje. Írán je totiž historicky zvyklý odolávat ekonomickému tlaku po celá desetiletí a operuje s jiným časovým horizontem než Washington.
Situace má i závažný ekonomický rozměr v podobě hrozící ropné krize. Saúdskoarabský ropný gigant varoval, že pokud se Hormuzský průliv brzy neotevře, trh se v letošním roce k normálu nevrátí. Spojené státy již v rámci globálního úsilí o stabilizaci cen uvolnily 53,3 milionu barelů ropy ze strategických rezerv, které zapůjčily energetickým společnostem.
Navzdory napjaté atmosféře a pondělnímu setkání národního bezpečnostního týmu v Bílém domě se zásadní rozhodnutí v nejbližších hodinách neočekává. Podle informovaných zdrojů je nepravděpodobné, že by prezident učinil finální krok před svým úterním odletem na plánovanou cestu do Číny.
Před odletem do Pekingu však zaznělo varování i z druhé strany. Poradce íránského nejvyššího vůdce vzkázal Trumpovi, aby si současný klid zbraní nepletl s vítězstvím.
Související
Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají
Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla
Aktuálně se děje
před 50 minutami
Trump je frustrovaný. Zvažuje obnovení úderů proti Íránu
před 1 hodinou
Policie dopadla zloděje lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil do betonu
před 2 hodinami
Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi
před 2 hodinami
Víkendové počasí přinese potíže. Moravu a Slezsko zasáhne vydatný déšť
před 3 hodinami
Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce
před 4 hodinami
Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení
před 4 hodinami
Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají
před 5 hodinami
U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho
před 6 hodinami
Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla
před 8 hodinami
El Niño ovlivní i počasí v Evropě, předpokládají meteorologové
včera
Princezna Kate září na návštěvě Itálie. Poradce vysvětlil, čím je důležitá
včera
Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Plán prý nedokončil
včera
Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby
včera
Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla
včera
Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě
včera
Mladík chtěl ukrást batoh, teď mu hrozí 10 let za mřížemi. Napadl dvě ženy
včera
Krize na Kubě se prohlubuje. Ministr přiznal zásadní problém
včera
Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka
včera
Nové video zachycuje útěk muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
včera
Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat
Válka na Ukrajině prochází zásadním bodem zlomu. Podle analýz z bojiště i vyjádření vojáků přímo z první linie se zdá, že dlouhé období ruských územních zisků skončilo. Důstojník Kyrylo Bondarenko ze speciální jednotky bezpilotních systémů potvrzuje, že u ruských jednotek je patrné vyčerpání a nálada se dramaticky mění v neprospěch agresora.
Zdroj: Libor Novák