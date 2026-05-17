Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity.
Komise zabývající se činností charitativních organizací už dříve potvrdila, že se zabývá pochybnostmi ohledně hospodaření charity, kterou princezna Eugenie, dcera bývalého prince Andrewa, spoluzaložila v roce 2017. Nynější krok znamená eskalaci ve vyšetřování, podotkla BBC.
Právě britská veřejnoprávní stanice už loni upozornila na to, že Anti-Slavery Collective v předchozím roce získal prostřednictvím darů půldruhého milionu liber, ale distribuoval dál jen nepatrné množství prostředků, protože 1,3 milionu liber si přenesl do dalšího období. Podle poslední zveřejněné účetní závěrky se snížil objem darů na pouhých 48 tisíc liber. Na platech přitom organizace vyplatila přes 190 tisíc liber.
Komise zatím podle BBC nedospěla k jakýmkoliv závěrům vyšetřování. Zároveň ani nenaznačila, jak dlouho bude trvat, než se k něčemu dobere.
Sama Eugenie se momentálně těší na další přírůstek do rodiny. "Její královská Výsost princezna Eugenie a pan Jack Brooksbank s potěšením oznamují, že společně čekají třetí dítě," uvedla královská rodina na začátku května na sociální síti X. Další potomek by měl přijít na svět v létě.
Monarchie také prozradila, jak reagoval panovník. "August (5) a Ernest (2) se také velmi těší na dalšího sourozence, který se připojí k rodině. Jeho Výsost král byl informován a je zprávou potěšen," dodala rodina.
Eugenie je jednou z dcer kontroverzního bývalého prince Andrewa, má ještě starší sestru Beatrice. Andrew již loni přišel v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina o několik titulů. Především přestal být princem, musel také opustit sídlo Royal Lodge ve Windsoru. V únoru se na půl dne ocitl v rukou policistů kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.
