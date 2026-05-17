Zelenskyj se jménem Ukrajiny hrdě přihlásil k nočnímu útoku na Moskvu

Lucie Podzimková

17. května 2026 18:16

Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajina se hrdě hlásí k nočnímu útoku na Moskvu a její okolí, vyplývá z vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle jeho slov jde o odpověď na prodlužování konfliktu a ruské útoky na ukrajinská města. 

"Naše odpovědi na ruské prodlužování války a jeho útoky na naše města a komunity jsou úplně ospravedlnitelné. Tentokrát zasáhly ukrajinské sankce Moskevskou oblast. Jasně říkáme Rusům, že jejich stát musí ukončit válku," napsal Zelenskyj na sociální síti X. 

Ukrajinský prezident poděkoval armádě za precizní práci. "Vzdálenost od ukrajinské státní hranice je přes 500 kilometrů. Koncentrace ruské protivzdušné obrany v Moskevské oblasti je největší. Ale překonali jsme ji," dodal. 

Ruské ministerstvo obrany dnes sice uvedlo, že protivzdušná obrana odrazila masivní útok ukrajinských dronů na Moskvu a její okolí, ale státní agentura TASS informovala o několika obětech a zraněných. Tři lidé zemřeli a dalších pět utrpělo zranění v Moskevské oblasti, více než 12 zraněných pak hlásí samotné hlavní město. 

V ruské metropoli byly poškozeny tři rezidenční budovy. Podle starosty Sergeje Sobjanina se za 24 hodin podařilo zneškodnit přes 120 dronů, které mířily do Moskvy. Mezi zraněnými jsou dělníci, kteří pracovali u vstupu do moskevské rafinérie. Její provoz údajně pokračuje bez jakýchkoliv omezení. 

Dva lidé podle ruských úřadů zemřeli ve vesnici Pogorelki, když bezpilotní stroj zasáhl rozestavěný dům. Žena přišla o život ve městě Chimki, kde má být další člověk uvězněný pod troskami zasažené budovy. 

Válka na Ukrajině trvá už déle než čtyři roky. Začala 24. února 2022, kdy ruská armáda spustila plnohodnotnou invazi do sousední země. Americký prezident Donald Trump po návratu do Bílého domu zintenzivnil úsilí o diplomatické řešení konfliktu, zatím však neúspěšně. 

