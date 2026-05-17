Moravec spustí nový projekt. Natáčet se má na Výstavišti

Jan Hrabě

17. května 2026 19:03

Václav Moravec v dobách Otázek. Foto: Halin Selasicz / INCORP images

Navzdory nejasnostem ohledně platnosti konkureční doložky se Václav Moravec chystá v příštím týdnu spustit svůj vlastní mediální projekt. Známý novinář na něm spolupracuje se dvěma lidmi a jednou produkční firmou. 

Moravec oznámil svůj konec v České televizi na začátku března na závěr posledního vydání svého pořadu. Podle nedávných informací již založil a nechal zapsat společnost Moravec Media, jejímž je jednatelem a jediným majitelem. Nyní se objevily nejnovější zprávy o pokračování jeho kariéry.  

Podle webu Mediář se připravuje premiéra nového videoprojektu respektovaného novináře, která proběhne ve čtvrtek 21. května na Výstavišti. Jeho spolupracovníky budou dramaturgyně Hana Andělová a marketingový odborník Tomáš Hodboď. 

Na projektu má spolupracovat i produkční společnost Barletta, která má na kontě některé úspěšné televizní seriály. Firma má zajišťovat natáčení pořadu. 

Stále však panuje problém ve vztahu mezi Moravcem a Českou televizí. Platí totiž půlroční konkureční doložka, což na posledním zasedání rady potvrdil generální ředitel ČT Hynek Chudárek. "Žádnou dohodu k jejímu ukončení jsme neučinili," sdělil. 

"Platí to, co jsem říkal při svém odchodu. Nechci ani korunu od České televize za práci, kterou jsem neodvedl v rámci konkureční doložky," řekl Moravec před časem na videu, které zveřejnil na sociálních sítích. "Management televize je přesvědčen o opaku. Proto si dopisujeme," vysvětlil uznávaný novinář.

Podle Moravce se obě strany dostaly do absurdní situace. "ČT mi posílá peníze, odesílám ty peníze zpátky," popsal a následně opět zdůraznil, že nechce ani korunu. "V současnosti si Česká televize nezaslouží, aby platila někomu za práci, kterou neodvádí," konstatoval s ohledem na aktuální diskuzi o financování veřejnoprávních médií. 

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii 

Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže 

Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby 

MS v hokeji: Slovinsko vs. Česko 3:2. Blamáž s outsiderem, rozhodlo prodloužení

