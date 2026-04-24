Budoucnost Václava Moravce se řeší od chvíle, kdy oznámil odchod z České televize. Podle nejnovějších informací začíná být jasno, jaká bude. Známý novinář totiž učinil krok, který naznačuje, jak se rozhodl pokračovat v kariéře.
Jak informoval web Mediář, Moravec na konci března založil a nechal zapsat společnost Moravec Media, jejímž je jednatelem a jediným majitelem. Jedná se o společnost s ručením omezeným a nejnižším možným vkladem jedné koruny.
Hlavním předmětem podnikání má být poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, což znamená, že známý novinář bude podléhat regulaci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Firma může provozovat také vydavatelskou činnost, poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií nebo pořádání kurzů, školení, kulturní produkce či výstavy.
Moravec oznámil svůj konec ve veřejnoprávním médiu na začátku března na závěr posledního vydání svého pořadu. "Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl.
"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům.
Moravec byl moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí.
Moravec zřejmě po konci v ČT půjde na vlastní pěst
Moravec zatím nesmí moderovat u konkurence. ČT ho může platit ještě půl roku
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Václav Moravec si bude sám šéfovat. Po konci v ČT si založil firmu
před 1 hodinou
Českem se šíří další vlna podvodných esemesek, upozornila policie
před 2 hodinami
Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům
před 2 hodinami
Velké pátrání na Zlínsku bylo úspěšné. Pohřešovaný mladík je v pořádku
před 3 hodinami
Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?
před 4 hodinami
OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila
před 4 hodinami
Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO
před 5 hodinami
OBRAZEM: Novým předsedou KDU-ČSL se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich
před 6 hodinami
OBRAZEM: Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil významný běloruský disident Paval Sieviaryniec
před 7 hodinami
Trump v souvislosti s Íránem promluvil o použití jaderných zbraní
před 7 hodinami
Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez
před 8 hodinami
Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu
před 8 hodinami
Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film
před 9 hodinami
Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich
před 9 hodinami
Trump přikázal námořnictvu ničit íránská plavidla. Příměří mezi Izraelem a Libanonem bude prodlouženo
před 10 hodinami
Turkovy výroky jsou testem české společnosti
před 10 hodinami
Turek označil úředníky za parazity, které musí Motoristé derazitovat. Nepřijatelné, naštval se Babiš
před 11 hodinami
Rusko buduje digitální železnou oponu. Je to jen dočasné, hájí se Kreml, nikdo mu ale nevěří
před 12 hodinami
USA se chystají na kolaps příměří. Plánují útok na íránské námořnictvo
před 13 hodinami
Počasí se změní. Zapříčiní to studená fronta, uvedli meteorologové
Předpovědím počasí momentálně dominuje změna, která se očekává uprostřed nadcházejícího dubnového víkendu. Zařídí ji studená fronta. Experti upozorňují, že pocitově bude v neděli ještě chladněji, než má ukazovat teploměr.
