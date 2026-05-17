Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii

Lucie Podzimková

17. května 2026 15:30

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus. Foto: Netflix

Princ Harry se sice už před lety odstěhoval z Velké Británie, přesto se nyní rozhodl vyjádřit k tomu, co jej ohledně současnosti na Ostrovech znepokojuje. Konkrétně varoval před znepokojivým nárůstem antisemitismu ve Spojeném království, což vede k násilí proti židovské komunitě. Na slova králova mladšího syna upozornila BBC

"Viděli jsme, že legitimní protest proti státním akcím na Blízkém východě existuje vedle násilí vůči židovské komunitě. Stejně tak jsme viděli, jak může být kritika těchto akcí snadno odmítnuta či špatně charakterizována," napsal princ Harry v komentáři pro New Statesman.

Mladší ze synů krále Karla III. zdůraznil, že násilí vůči lidem za to, kým jsou, respektive v co věří, není protestem. Jak upozornila BBC, v rámci celého textu zmiňuje "stát", ale ani jednou nejmenuje Izrael. 

"Nemůžeme ignorovat nepříjemnou pravdu: když stát jedná bez odpovědnosti (za své činy) a způsobem, který vzbuzuje otázky ohledně mezinárodního humanitárního práva, je kritika legitimní, nutná a potřebná v jakékoliv demokracii," uvedl Harry a zároveň vyzval lidi, aby kritizovali stát, ale nikoliv celý národ.  

"Když se hněv obrací proti komunitám – ať už židovským, muslimským nebo jakýmkoli jiným – přestává být voláním po spravedlnosti a stává se něčím mnohem nebezpečnějším," uzavřel princ svou stať. 

Ve Velké Británii došlo v posledních měsících k sérii útoků na synagogy a další židovské objekty. Na konci dubna došlo k podobání dvou židovských mužů v severním Londýně, připomněla BBC. 

