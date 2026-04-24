Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům

Princ Harry překvapivě zavítal na válkou zmítanou Ukrajinu, odkud se rozhodl radit americkému prezidentovi. Donald Trump si to ale nenechal líbit. Šéf Bílého domu prohlásil, že je větším mluvčím Britů než Harry, upozornila BBC.
Harry se na nečekané návštěvě Kyjeva, hlavního města Ukrajiny, která přes čtyři roky čelí plnohodnotné ruské invazi, nechal slyšet, že Washington by měl ukázat, že dokáže dostát svým mezinárodním smluvním závazkům – nikoli z charity, ale ze své trvalé role v globální bezpečnosti a strategické stabilitě.
V USA se na jeho slova zeptali amerického prezidenta. Nejprve se zdálo, že se chce odpovědi vyhnout. "Princ Harry? Jak se má? Jak se má jeho žena?" ptal se Trump. "Vím jednu věc. Princ Harry nemluví za Spojené království, to je jasné. Myslím, že za Británii víc mluvím já než princ Harry," rýpl si šéf Bílého domu a poděkoval princi za rady.
K výměně názorů došlo jen krátce před návštěvou britského krále Karla III., otce prince Harryho, a jeho ženy Camilly v USA. Britský královský pár má do zámoří dorazit na konci měsíce, konkrétně ve dnech 27. až 30. dubna. Panovník přednese projev před Kongresem, pochopitelně se také setká s prezidentem Trumpem.
Princ Harry opustil královskou rodinu po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.
Následný vývoj byl překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států.
