Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům

Lucie Podzimková

24. dubna 2026 18:36

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu Foto: The White House

Princ Harry překvapivě zavítal na válkou zmítanou Ukrajinu, odkud se rozhodl radit americkému prezidentovi. Donald Trump si to ale nenechal líbit. Šéf Bílého domu prohlásil, že je větším mluvčím Britů než Harry, upozornila BBC

Harry se na nečekané návštěvě Kyjeva, hlavního města Ukrajiny, která přes čtyři roky čelí plnohodnotné ruské invazi, nechal slyšet, že Washington by měl ukázat, že dokáže dostát svým mezinárodním smluvním závazkům – nikoli z charity, ale ze své trvalé role v globální bezpečnosti a strategické stabilitě. 

V USA se na jeho slova zeptali amerického prezidenta. Nejprve se zdálo, že se chce odpovědi vyhnout. "Princ Harry? Jak se má? Jak se má jeho žena?" ptal se Trump. "Vím jednu věc. Princ Harry nemluví za Spojené království, to je jasné. Myslím, že za Británii víc mluvím já než princ Harry," rýpl si šéf Bílého domu a poděkoval princi za rady. 

K výměně názorů došlo jen krátce před návštěvou britského krále Karla III., otce prince Harryho, a jeho ženy Camilly v USA. Britský královský pár má do zámoří dorazit na konci měsíce, konkrétně ve dnech 27. až 30. dubna. Panovník přednese projev před Kongresem, pochopitelně se také setká s prezidentem Trumpem. 

Princ Harry opustil královskou rodinu po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017.  Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.

Následný vývoj byl překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států. 

Rusko buduje digitální železnou oponu. Je to jen dočasné, hájí se Kreml, nikdo mu ale nevěří

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump v souvislosti s Íránem promluvil o použití jaderných zbraní

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že v probíhajícím konfliktu s Íránem nepoužije jaderné zbraně. Během tiskového brífinku v Bílém domě zdůraznil, že k dosažení vojenských cílů postačují konvenční prostředky, kterými americká armáda íránské síly již značně oslabila.

Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům

Princ Harry překvapivě zavítal na válkou zmítanou Ukrajinu, odkud se rozhodl radit americkému prezidentovi. Donald Trump si to ale nenechal líbit. Šéf Bílého domu prohlásil, že je větším mluvčím Britů než Harry, upozornila BBC. 

Fotbal, ilustrační fotografie.

Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?

Zatímco na špici tabulky anglické Premier League zdaleka není šest kol před koncem sezóny nic jasného, ve spodku je už alespoň o jednom o sestupujícím rozhodlo. Je jím dlouhodobě skomírající Wolverhamtpon, o čemž rozhodla nejen jeho prohra 0:3 s Leedsem, ale i pondělní bezbranková remíza West Hamu s Crystal Palace. Zůstane tak beznadějně poslední a nic se na tom nezmění. Tuto zprávu dost možná nepřivítalo příliš mnoho českých fanoušků, jelikož právě za Wolverhampton nastupuje kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

Jan Grolich Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila

Lidovci si na svém sjezdu v Ostravě zvolili nové vedení, od kterého si členská základna slibuje restart strany potýkající se s nízkými preferencemi kolem tří procent. Novým předsedou se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich, který získal důvěru 233 z 266 hlasujících delegátů. V čele KDU-ČSL tak střídá dosavadního předsedu Marka Výborného.

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO

Severoatlantická aliance potvrdila, že její zakládací smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo pozastavení či vyloučení členského státu. Reagovala tak na zprávy o uniklém e-mailu z Pentagonu, podle něhož by Spojené státy mohly chtít potrestat Španělsko za jeho postoj k válce v Íránu.

Jan Grolich Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Novým předsedou KDU-ČSL se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich se stal novým předsedou KDU-ČSL. Na sjezdu v Ostravě nahradil v čele lidovců Marka Výborného. Grolich byl jediným kandidátem, přičemž jeho volba proběhla hladce s výraznou podporou 233 ze 266 hlasujících delegátů. Svým spolustraníkům jasně vzkázal, že strana už nechce jen pasivně přežívat, ale má ambici vyhrávat.

Sjezd KDU-ČSL Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil významný běloruský disident Paval Sieviaryniec

Významná postava běloruského disentu a křesťanskodemokratické politiky Paval Sieviaryniec se stal hostem nadcházejícího sjezdu KDU-ČSL v Ostravě. Během této akce převzal prestižní ocenění za svůj dlouholetý přínos v oblasti lidských práv a evropské křesťanské politiky, a to pod záštitou think-tanku IKDP.

Trump v souvislosti s Íránem promluvil o použití jaderných zbraní

Pedro Sánchez

Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez

Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek během summitu lídrů EU na Kypru odmítl zprávy o tom, že by Spojené státy mohly kvůli nedostatečné podpoře ve válce s Íránem usilovat o pozastavení členství Španělska v NATO. Sánchez v reakci na uniklý e-mail z Pentagonu prohlásil, že v této věci nemá žádné obavy a že Madrid své závazky vůči alianci plní v plném rozsahu.

Pentagon

Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.

Do českých kin dorazil film Michael. Prohlédněte si galerii

Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film

Král popu ožívá. Na koncert Michaela Jacksona, který během veleúspěšné kariéry zazpíval i v Praze, už sice nezajdete, ale po celém Česku můžete zajít na jeho životní příběh do kina. Ve čtvrtek měl totiž premiéru nový a netrpělivě očekávaný film Michael. 

Jan Grolich

Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich

Ostrava dnes a v sobotu hostí sjezd KDU-ČSL, během kterého si lidovci volí nové vedení strany. Dosavadní předseda Marek Výborný po dvou letech v čele končí. Jeho jediným kandidátem na nástupce je jihomoravský hejtman Jan Grolich, který si díky výrazné podpoře z regionálních konferencí zajistil silnou pozici. Kromě předsedy delegáti vyberou také ostatní členy předsednictva.

Filip Turek

Turkovy výroky jsou testem české společnosti

Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy sobě) označil část pracovníků státní správy za „parazity“. Avizoval, že strana, jejímž zůstává čestným prezidentem, se je rozhodla „deratizovat“. Znepokojivost situace prohlubuje skutečnost, že Turek dehumanizační rétoriku, která připomíná slovník nechvalně známého díla Mein Kampf nacistického vůdce Adolfa Hitlera, aplikoval na politicky definovanou skupinu. To, zda své výroky ustojí, může určit směřování české společnosti. 

USS Truxtun (DDG-103)

USA se chystají na kolaps příměří. Plánují útok na íránské námořnictvo

Američtí vojenští představitelé připravují nové plány zaměřené na íránské vojenské kapacity v oblasti Hormuzského průlivu. Tyto kroky mají být reakcí na případný kolaps aktuálního příměří. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací existuje několik variant, jak na potenciální selhání diplomatických dohod reagovat.

Policie vyšetřuje tragédii ve Vsetíně. Důchodkyně nepřežila střet s autem

Smrtelnou nehodu ve Vsetíně se od středečních brzkých odpoledních hodin zabývají policisté. Důchodkyně nepřežila srážku s autem, jehož řidič je podezřelý z usmrcení z nedbalosti. Vyšetřování případu ale pokračuje. 

