Princezna Eugenie bude trojnásobnou maminkou. Gratuloval jí i král

Lucie Podzimková

6. května 2026 20:39

Princezna Eugenie a Jack Brooksbank Foto: The Royal Family

Britská královská rodina se ještě letos opět početně rozroste. Těhotenství v pondělí oznámila princezna Eugenie, jedna z dcer bývalého prince Andrewa. Mladší z dvojice sester se těší už na třetího potomka.

"Její královská Výsost princezna Eugenie a pan Jack Brooksbank s potěšením oznamují, že společně čekají třetí dítě," uvedla královská rodina v pondělí na sociální síti X. Další potomek by měl přijít na svět v létě.  

Monarchie také prozradila, jak reagoval panovník. "August (5) a Ernest (2) se také velmi těší na dalšího sourozence, který se připojí k rodině. Jeho Výsost král byl informován a je zprávou potěšen," dodala rodina. 

Eugenie je jednou z dcer kontroverzního bývalého prince Andrewa, má ještě starší sestru Beatrice. Andrew již loni přišel v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina o několik titulů. Především přestal být princem, musel také opustit sídlo Royal Lodge ve Windsoru. V únoru se na půl dne ocitl v rukou policistů kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Britský deník Guardian v březnu upozornil, že i matka princezen Fergusonová byla v pravidelném styku s Epsteinem. Američan jí pomohl s dluhy, když se ocitla na hraně osobního bankrotu. Sarah mu poté napsala, že je štědrým rodinným přítelem. 

