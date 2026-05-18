Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Libor Novák

18. května 2026 9:15

Ebola, ilustrační fotografie Foto: Pixmac

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

Nákazu způsobuje virus Bundibugyo, což je jeden ze tří kmenů vyvolávajících onemocnění ebolou, a zároveň se jedná o kmen nejméně běžný. Proti této konkrétní variantě aktuálně neexistují žádné schválené vakcíny, léky ani specifické testy. Ebola je přitom vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří tělesnými tekutinami, jako je krev nebo zvratky. Vykazuje vysokou úmrtnost, a to zejména v oblastech s nedostatečným zdravotnickým zázemím, kde chybí podpůrná péče běžně dostupná na jednotkách intenzivní péče v bohatých zemích.

Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo propuknutí nákazy v pátek, přičemž uvedlo, že přesný začátek epidemie zatím není jasný. Šéf této instituce Jean Kaseya přiznal, že se nachází v panickém režimu, protože lidé umírají a on nemá k dispozici léky ani vakcíny na podporu zasažených zemí. Situace podle něj ukazuje na nutnost vybudovat výrobní kapacity pro očkovací látky přímo v Africe. Upozornil také západní státy, že kvůli každodennímu leteckému spojení jsou v případě zasažení Afriky v ohrožení i ony. Kaseya se měl tento týden zúčastnit zasedání v Ženevě, ale rozhodl se vrátit zpět na kontinent, aby podpořil reakci na krizi.

Představitelé zdravotnických úřadů nyní jednají s firmami, které mají potenciální testy, vakcíny a léky v rané fázi vývoje. Zjišťují, zda by bylo možné je během této epidemie bezpečně otestovat nebo nasadit, a doufají, že by některé mohly být dostupné v následujících týdnech. Kaseya zároveň zdůraznil význam základních opatření proti infekci, jako je používání rukavic a mytí rukou, ačkoliv mnoho neoficiálních zdravotnických zařízení v regionu má tohoto vybavení omezené zásoby.

V konžské provincii Ituri, která leží na východě země u hranic s Ugandou a Jižním Súdánem, bylo zaznamenáno osmdesát podezřelých úmrtí, osm laboratorně potvrzených případů a dvě stě čtyřicet šest podezřelých nákaz. Dva případy, včetně jednoho úmrtí, hlásí také ugandské hlavní město Kampala u osob, které prokazatelně přicestovaly z Konga. Podezření na nákazu se objevilo i v konžské metropoli Kinshase, avšak Světová zdravotnická organizace později potvrdila, že dotyčný měl po ověřovacích testech na virus Bundibugyo negativní výsledek.

Světová zdravotnická organizace přiznává, že ohledně skutečného počtu nakažených a geografického šíření panuje v současnosti velká nejistota. Všechny indicie však ukazují na to, že rozsah epidemie může být potenciálně mnohem větší, než co se aktuálně daří detekovat a hlásit, což přináší značné riziko lokálního i regionálního šíření. V provincii Ituri navíc pokračuje ozbrojený konflikt, kvůli kterému se velké množství lidí neustále přesouvá a žije v těsné blízkosti v městských oblastech, což přenos nemoci usnadňuje. První známý případ se podle konžských úřadů objevil u zdravotní sestry čtyřiadvacátého dubna.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v neděli oznámilo, že podporuje bezpečné stažení malého počtu Američanů, kterých se situace přímo dotkla. Úřad již aktivoval své krizové centrum a plánuje vyslat další personál do svých poboček v Kongu a Ugandě. Světová zdravotnická organizace znovu podotkla, že na rozdíl od kmene Zair, který v Kongu způsobil již několik epidemií v minulosti, je situace s virem Bundibugyo mimořádná právě kvůli absenci schválené léčby.

Nové ohnisko se potvrdilo také ve městě Goma, které se nachází v jiné části země, rovněž zasažené konfliktem a ovládané milicemi M23 s podporou Rwandy. Pozitivní nález v tomto městě potvrdil ředitel konžského Národního institutu pro biomedicínský výzkum Jean-Jacques Muyembe. Nákaza se prokázala u manželky muže, který na ebolu zemřel ve městě Bunia. Žena do Gomy přicestovala po smrti svého chotě a v té době již byla sama infikovaná.

Novináři v hlavním městě provincie Ituri hovořili s místními obyvateli, kteří popsali, že v posledním týdnu dochází k neobvykle vysokému počtu pohřbů a lidé mají strach. Podle svědectví místních umírají lidé každý den a během jediného dne pohřbívají i několik osob najdou, přičemž v této fázi přesně netuší, o jakou nemoc se jedná. Vyhlášený stav nouze sice podle mezinárodní organizace nesplňuje kritéria pandemie, jeho účelem je však podnítit mobilizaci pomoci, zdrojů a expertů pro zasaženou oblast.

SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.

Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity. 

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.

Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii

Princ Harry se sice už před lety odstěhoval z Velké Británie, přesto se nyní rozhodl vyjádřit k tomu, co jej ohledně současnosti na Ostrovech znepokojuje. Konkrétně varoval před znepokojivým nárůstem antisemitismu ve Spojeném království, což vede k násilí proti židovské komunitě. Na slova králova mladšího syna upozornila BBC. 

Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže

Další ročník Eurovize je minulostí. Nejnovější vítězkou je bulharská zpěvačka Dara, úspěch jí přinesla píseň Bangaranga. Druhé místo patří Izraeli a třetí příčku obsadil zástupce Rumunska. Zastoupení ve finále mělo i Česko. Daniel Žižka se potýkal s technickými problémy, nakonec skončil šestnáctý. 

Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby

Dánské úřady potvrdily, že uhynulou velrybou, která se v pátek objevila u jednoho z dánských ostrovů, je opravdu Timmy, jehož příběh v uplynulých týdnech sledovala média. Informoval o tom deník Guardian. Ostře sledovaný příběh tak nemá šťastný konec. 

