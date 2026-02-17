Amerika truchlí. Na Jesseho Jacksona vzpomíná Trump, Biden i Harrisová

Americká politická scéna se sjednotila v uctění památky zesnulého bojovníka za občanská práva Jesseho Jacksona. Hold mu vzdali nejen jeho straničtí kolegové z řad Demokratické strany, ale i současný prezident Donald Trump, který Jacksona označil za neopakovatelnou „přírodní sílu“. Ve svých prohlášeních státníci vyzdvihli Jacksonův celoživotní přínos pro spravedlnost, jeho schopnost inspirovat miliony lidí a neúnavnou snahu o naplnění amerického příslibu rovnosti.
Prezident Donald Trump ve svém prohlášení na síti Truth Social popsal Jacksona jako muže s obrovským charismatem, odvahou a přirozenou inteligencí. Trump připomněl, že ho s Jacksonem pojilo dlouholeté známí, a uvedl, že mu bylo potěšením mu na jeho cestě v minulosti pomáhat. Zároveň využil příležitosti k ostré kritice svých odpůrců, když poznamenal, že jej „šílenci z radikální levice“ vytrvale označují za rasistu, ačkoliv s Jacksonem udržoval korektní vztahy. Rodině zesnulého vyjádřil hlubokou soustrast a dodal, že Jesse bude chybět.
Bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová vzdala Jacksonovi hold jako jednomu z „největších patriotů Ameriky“. Harrisová, která se v roce 2024 ucházela o Bílý dům, připomněla Jacksonovy vlastní prezidentské kampaně, které podle ní elektrizovaly miliony Američanů a ukázaly jim, co všechno je možné. Vzpomínala také na svá studentská léta, kdy měla na autě nálepku „Jesse Jackson na prezidenta“ a setkávala se s nadšenou podporou lidí ze všech společenských vrstev. Jackson byl pro ni osobně mentorem i přítelem, který lidem bez moci dodal pocit, že na jejich hlase záleží.
Bývalý prezident Joe Biden ve svém příspěvku na síti X vyzdvihl Jacksonovu neochvějnou víru v to, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovní. Podle Bidena vedl Jackson Spojené státy obdobími triumfů i nepokojů s neutuchajícím optimismem a neúnavným trváním na tom, co je správné a spravedlivé. Biden zdůraznil, že ačkoliv Amerika svému slibu o rovnosti nikdy plně nedostála, Jackson zasvětil svůj život tomu, aby se od tohoto ideálu země nikdy zcela neodvrátila.
Vůdce demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries označil Jacksona za „legendární hlas pro ty, kteří hlas nemají“. Jeffries uvedl, že Jackson po celá desetiletí inspiroval národ k tomu, aby udržoval naději v boji za svobodu a spravedlnost pro všechny. Poděkoval mu za neuvěřitelnou službu vlasti a hlubokou oběť, kterou jako „šampion lidu“ přinesl. Jacksonův odkaz tak zůstává pro americkou politiku symbolem nezlomného úsilí o sociální pokrok.
