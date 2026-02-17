Zemřel bojovník za občanská práva Jesse Jackson. Jeden z nejvýznamnějších politiků a přítel Luthera Kinga

Jesse Jackson
Jesse Jackson Foto: Facebook Jesse Jackson

Ve věku 84 let v úterý ráno pokojně zemřel Jesse Jackson, jedna z nejvýznamnějších postav amerického hnutí za občanská práva a zkušený politik, který zásadně ovlivnil podobu moderních Spojených států. Smutnou zprávu potvrdila jeho rodina v prohlášení, v němž ho označila za „vůdce-služebníka“, který zasvětil svůj život boji za utlačované, přehlížené a ty, jejichž hlas nebyl slyšet. Jacksonův odchod znamená konec jedné velké éry amerického aktivismu.

Jacksonova cesta k celonárodnímu vlivu začala v bouřlivých 60. letech minulého století, kdy působil jako blízký spolupracovník a chráněnec Martina Luthera Kinga mladšího. Stál po boku svého mentora v mnoha klíčových bitvách za rovnoprávnost a byl přítomen i v tragický moment v roce 1968, kdy byl King zavražděn v motelu Lorraine v Memphisu. Tato zkušenost upevnila jeho odhodlání pokračovat v odkazu nenásilného boje za spravedlnost.

Dcera Martina Luthera Kinga, Bernice King, vzdala Jacksonovi dojemnou poctu zveřejněním společné fotografie obou mužů s popiskem, že se oba nyní stali „předky“. Jacksona popsala jako nadaného vyjednavače a odvážného stavitele mostů, který dokázal vnášet klid do vypjatých situací a vytvářet cesty k dohodě i tam, kde dříve žádné neexistovaly. Právě schopnost politicky organizovat afroamerickou komunitu se stala základním kamenem jeho kariéry.

Význam Jesseho Jacksona však dalece přesahoval rámec pouhého aktivismu. V 80. letech se stal celonárodní politickou silou, když se dvakrát ucházel o demokratickou nominaci na úřad prezidenta Spojených států. Ačkoliv se mu nepodařilo do Bílého domu usednout, jeho kampaně změnily politickou mapu USA, neboť dokázal zaregistrovat miliony nových voličů a prokázal, že afroamerický kandidát může reálně aspirovat na nejvyšší státní post.

K jeho úmrtí se vyjádřily osobnosti z celého politického spektra, což dokládá respekt, kterému se těšil. Bývalá viceprezidentka Kamala Harris ho označila za jednoho z největších amerických patriotů. S poklonou se přidal i prezident Donald Trump, který Jacksona nazval „přírodním živlem“ s obrovským charismatem, odvahou a přirozenou inteligencí. Tato slova potvrzují, že Jackson dokázal svou osobností oslovit i své ideologické odpůrce.

Poslední roky Jacksonova života byly poznamenány bojem se zdravotními problémy. V roce 2017 mu byla diagnostikována Parkinsonova choroba a v listopadu loňského roku musel být hospitalizován kvůli pozorování v souvislosti s degenerativním onemocněním. Přestože se postupně stahoval z veřejného života, jeho vliv na komunity v New Yorku, Chicagu i po celých Státech zůstával citelný.

Jesse Jackson zanechává odkaz člověka, který věřil v inkluzivní Ameriku a nikdy nepřestal věřit v možnost dialogu. Jeho rodina i podporovatelé po celém světě nyní vzpomínají na muže, který transformoval hnutí za občanská práva v mocný politický nástroj. Svět si ho bude pamatovat jako odhodlaného bojovníka, který svou houževnatostí a street-smart přístupem dláždil cestu budoucím generacím politiků.

Trump ostře zkritizoval vystoupení politiků na MSC. Podal si Clintonovou i Newsoma

