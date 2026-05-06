Čína může USA pomoci znovuotevřít Hormuzský průliv. Nebude to ale zadarmo

Návštěva íránského ministra zahraničí Abbáse Araghčího v Pekingu, která se uskutečnila jen několik dní před plánovanou cestou amerického prezidenta Donalda Trumpa do čínské metropole, vyvolává otázky o roli Číny jako možného mírového zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, že dosavadní diplomatické snahy nedokázaly zajistit trvalý konec války ohrožující globální ekonomiku, hledají Teherán i Washington cestu ven z konfliktu. Čína se díky svým úzkým vazbám na Írán i otevřené lince do Washingtonu jeví jako logický kandidát na tuto roli.
Íránský ministr Araghčí během středečního setkání se svým čínským protějškem Wang I vyjádřil naději, že Peking pomůže zabránit porušování mezinárodního míru a bezpečnosti. Čínský ministr potvrdil ochotu asistovat při zahájení mírových rozhovorů a hrát větší roli při obnově klidu na Blízkém východě. Skutečnost, že Si Ťin-pching během jednoho týdne jedná s oběma stranami konfliktu, posiluje jeho postavení globálního hráče, zejména v době, kdy se Trump potýká s nákladnou válkou a blížícími se náročnými volbami.
Podle zdrojů blízkých čínské vládě Peking vnímá současnou situaci jako příležitost k posílení své vyjednávací pozice vůči USA. Trumpova administrativa by mohla výměnou za čínský tlak na Írán nabídnout ústupky v oblasti obchodu, například nákupy amerických zemědělských produktů nebo letadel Boeing. Americký ministr zahraničí Marco Rubio již dříve naznačil očekávání, že Čína přiměje Írán k uvolnění blokády Hormuzského průlivu.
Ačkoliv se může zdát, že Číně vyhovuje vázanost amerických sil v jiném regionu, válka s sebou přináší i pro Peking značná rizika. Čínská ekonomika sice těží z velkých zásob ropy a přechodu na zelenou energii, ale pokračující konflikt vyčerpává rezervy a zvyšuje náklady na paliva. Globální ekonomický pokles by navíc tvrdě zasáhl čínský export. Čína také nadále nakupuje íránskou ropu, což vyvolává napětí ve vztazích s Washingtonem, který nedávno uvalil sankce na velké čínské petrochemické firmy.
Analytici jsou podle CNN však skeptičtí ohledně toho, jak silně bude Peking na Írán skutečně tlačit. Čína zastává názor, že současný konflikt je problémem, který si způsobil Washington a který musí sám vyřešit. I když má Čína díky nákupům ropy na Írán značný ekonomický vliv, v době globální energetické krize tyto suroviny sama nezbytně potřebuje. Bez jasných pobídek ze strany USA tak Peking pravděpodobně nebude riskovat své spojenectví s Teheránem příliš tvrdým nátlakem.
Související
Vystrčil nemůže letět armádním letounem na Tchajwan, rozhodla vláda
Bude to historické. Trump se zasnil při představě jednání s čínským prezidentem
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Macinka upřesnil, koho považuje za méněcenného
před 1 hodinou
Čína může USA pomoci znovuotevřít Hormuzský průliv. Nebude to ale zadarmo
před 2 hodinami
Vědci řeší novou záhadu. Objevili atmosféru na planetě, kde to teoreticky nemělo být možné
před 3 hodinami
Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?
před 3 hodinami
Bouřky se mohou vyskytnout i dnes, přiznali meteorologové
před 3 hodinami
Loď MV Hondius rozhádala celé Španělsko. Madrid ji povolil zakotvit na Kanárských ostrovech
před 4 hodinami
Babiš v otázce financování armády otočil. Závazek NATO chce letos splnit
před 5 hodinami
MV Hondius pluje k evropským břehům. Na palubu míří lékaři, Kanárské ostrovy lodi nedovolí zakotvit
před 5 hodinami
Platit se mu nechce. Pražská MHD marně vymáhá škodu po teroristovi z Kolumbie
před 6 hodinami
Trump znovu nepochopitelně kritizoval papeže. Rubio právě míří do Vatikánu
před 7 hodinami
Hasiči v Českém Švýcarsku splnili cíl a odvolávají vrtulníky. Zásah pokračuje
před 7 hodinami
Trump pozastavil Projekt Svoboda. Blokáda i mírová jednání pokračují
před 8 hodinami
Smutná zpráva z Nepálu. Na Makalu zemřel český horolezec
před 10 hodinami
Počasí přinese do Česka další bouřky
Aktualizováno před 15 hodinami
OBRAZEM: Ruce pryč od médií. Tisíce lidí v Praze protestovaly proti zestátnění ČT a ČRo
včera
Den před příměřím byl na Ukrajině krvavý. Kyjev hlásí 17 mrtvých, armáda útočila v ruském vnitrozemí
včera
CNN: Trump se stal historicky nejméně populárním prezidentem USA
včera
WHO: Na palubě lodi MV Hondius mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka
včera
V Moskvě budou čekat Putin a Lukašenko. Fico stále plánuje cestu do Ruska
včera
Došlo na slova vědců. Zesláblý keporkak Timmy zřejmě uhynul
Osud keporkaka Timmyho, který se po týdnech strávených v mělkých vodách Baltského moře dočkal vytouženého vypuštění do Severního moře, zůstává nejasný a doprovázejí ho rostoucí obavy. Odborníci z Německého oceánografického muzea v úterý připustili, že zvíře s vysokou pravděpodobností nepřežilo. Tato zpráva vyvolala značné emoce u veřejnosti i vědecké komunity, která celou záchrannou misi od počátku bedlivě sledovala.
Zdroj: Libor Novák