Zelenskyj: Rusko chystá rozsáhlý útok na území Ukrajiny i na Kyjev, může použít raketu Orešnik

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusko chystá kombinovaný útok na území Ukrajiny, který by mohl cílit i na hlavní město Kyjev. Podle údajů ukrajinských zpravodajských služeb, které podpořily také informace od amerických a evropských partnerů, existuje podezření, že armáda Ruské federace k tomuto úderu plánuje využít mimo jiné raketový komplex středního doletu Orešnik. Ukrajinské orgány v současné době tyto získané poznatky podrobně prověřují a analyzují.
Zelenskyj ve svém prohlášení na sociální síti Telegram vyzval občany, aby počínaje dnešním večerem brali varování před vzdušným nebezpečím s maximální vážností a v případě vyhlášení poplachu se bezodkladně odebrali do krytů. Hlava státu zároveň ujistila, že Ukrajina aktivně připravuje své kapacity protivzdušné obrany a je připravena adekvátně reagovat na jakýkoli ruský útok.
Na potenciální hrozbu reagovalo také velvyslanectví Spojených států v Kyjevě, které vydalo varování před možným rozsáhlým úderem během následujících 24 hodin a vyzvalo americké občany v zemi k okamžité připravenosti vyhledat bezpečné útočiště.
Tato situace následuje po prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina, který obvinil ukrajinské ozbrojené síly z teroristického útoku na ubytovnu pedagogické školy ve Starobelsku.
Toto město leží v Luhanské oblasti na území, které je momentálně pod kontrolou ruské armády, přičemž tamní ministerstvo pro mimořádné události po zásahu budovy nahlásilo 18 obětí na životech. Putin v reakci na tuto událost nařídil ruskému ministerstvu obrany, aby vypracovalo a předložilo konkrétní návrhy na vojenskou odvetu.
Raketový systém středního doletu Orešnik byl ruskou armádou poprvé nasazen v listopadu roku 2024, kdy byl využit k útoku na ukrajinské město Dnipro. Ruské ministerstvo obrany následně v prosinci roku 2025 oficiálně oznámilo, že tento raketový komplex byl v rámci společných armádních kroků nasazen do bojové pohotovosti na území Běloruska.
Nynější hrozba jeho masivního využití proti cílům v ukrajinském vnitrozemí tak představuje další eskalaci probíhajícího válečného konfliktu, který trvá již 1550 dní.
Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka
„Budete čelit zdrcující reakci." Rutte varoval Putina před použitím jaderných zbraní proti Ukrajině
