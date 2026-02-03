Vyšetřovatelé provedli razii v kancelářích sítě X. Musk je předvolán k výslechu

Pařížská prokuratura provedla razii ve francouzských kancelářích sociální sítě X, kterou vlastní miliardář Elon Musk. Prohlídka prostor, na které se podílela specializovaná jednotka pro kybernetickou kriminalitu s podporou Europolu, souvisí s rok trvajícím vyšetřováním.
Vyšetřovatelé se zaměřují především na podezření ze zneužívání vnitřních algoritmů a na neoprávněné vytěžování dat, kterého se měla společnost nebo její vysoce postavení vedoucí pracovníci dopustit.
Prokuratura v oficiálním prohlášení potvrdila, že se rozhodla dosavadní vyšetřování výrazně rozšířit. Důvodem je vlna stížností směřujících na fungování chatbota Grok, který využívá pokročilou umělou inteligenci.
Právě kvůli těmto novým skutečnostem byli zakladatel Elon Musk i bývalá generální ředitelka platformy Linda Yaccarinová oficiálně předvoláni k dubnovým slyšením. Úřady tímto krokem deklarují snahu zajistit, aby technologický gigant plně respektoval francouzské právní normy na území, kde podniká.
Samotná společnost X na aktuální zásah bezpečnostních složek bezprostředně nereagovala, ačkoliv v minulosti veškerá obvinění z manipulace s algoritmy důrazně odmítala. Současný postup francouzských orgánů doplňuje šetření Evropské komise, které bylo zahájeno v průběhu minulého měsíce.
Evropské instituce se v něm zabývají produkcí sexuálně explicitního obsahu a rizikem šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání nezletilých, ke kterému by mohlo docházet prostřednictvím funkcí nástroje Grok.
Dozorčí orgány se v rámci prověrek soustředí také na takzvané doporučovací systémy platformy. Jde o komplexní algoritmy, které analyzují chování uživatelů a následně jim nabízejí nový obsah k zobrazení.
Existuje důvodné podezření, že tyto systémy mohou napomáhat šíření závadných materiálů. Velký rozruch vyvolala zejména schopnost umělé inteligence Grok umožňovat uživatelům digitální úpravy fotografií, které vedly k virtuálnímu svlékání osob na snímcích bez jejich souhlasu.
Podle zjištění nezávislých výzkumníků se některé z těchto kontroverzních snímků, vytvořených pomocí AI, měly týkat dokonce i dětí. Takto závažná zjištění vedla některé světové vlády k okamžité reakci, která zahrnovala vydání oficiálních varování pro občany nebo v krajních případech úplný zákaz využívání této specifické služby na jejich území. Francouzští vyšetřovatelé nyní prověřují, do jaké míry nese provozovatel platformy za tyto výstupy přímou odpovědnost.
Zásah v pařížských kancelářích je považován za jeden z nejvýraznějších kroků evropských úřadů proti způsobu, jakým Elon Musk spravuje své sociální impérium. Podle vyjádření prokuratury je nynější vedení vyšetřování součástí konstruktivního přístupu, jehož konečným cílem je náprava stavu a vynucení souladu s vnitrostátním právem.
Íránský prezident Masúd Pezeškiján vydal pokyn k zahájení jaderných rozhovorů se Spojenými státy. Tato informace se v pondělí objevila v tamních médiích. Rozhodnutí přichází poté, co americký lídr Donald Trump vyjádřil naději v uzavření dohody. Ta by měla odvrátit případný vojenský zásah proti islámské republice.
Zdroj: Libor Novák