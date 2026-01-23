Situace se zhoršuje. Proud vypadává na většině Ukrajiny, s kritickou situací se potýkají firmy i domácnosti

Energetická situace na Ukrajině se v posledních hodinách dramaticky zhoršila. Státní operátor Ukrenergo varoval, že po vlně ruských náletů z noci na dnešek muselo několik klíčových elektráren přejít do režimu havarijních oprav. Většina regionů země se nyní potýká s nucenými výpadky proudu, které nahradily dříve plánované harmonogramy, což kriticky dopadá na fungování domácností i průmyslu.
Tento úmyslný útok na civilní infrastrukturu přichází v době, kdy Ukrajinu svírají mrazy klesající pod -10 °C, v některých oblastech dokonce až k -20 °C. Podle vyjádření Evropské komise je zřejmé, že se Moskva snaží připravit civilisty o teplo a světlo právě v nejkrutějším období roku. Eurokomisařka Hadja Lahbibová zdůraznila, že jde o promyšlenou strategii s cílem zlomit morálku ukrajinského lidu, která však díky mezinárodní podpoře narazí na neúspěch.
Brusel na zhoršující se krizi reaguje činy a z unijních strategických rezerv v Polsku vysílá 447 nouzových generátorů. Tato technika bude ve spolupráci s Ukrajinským červeným křížem distribuována do nejvíce zasažených obcí, aby zajistila provoz nemocnic a krytů. Tato zásilka se připojuje k více než 9 500 generátorům, které EU dodala v uplynulých měsících, aby zabránila energetickému kolapsu země.
Své vlastní rezervy otevírá také Polsko, které je klíčovým logistickým uzlem pro veškerou pomoc. Polský ministr vnitra Marcin Kierwiński potvrdil, že stovky dalších vládních generátorů opouštějí sklady již dnes. K pomoci se připojila i Varšava, která věnovala 90 specializovaných zařízení přímo pro Kyjev. Právě v metropoli je situace nejtěžší, což dokládá i fakt, že z města v lednu kvůli zimě odešlo již přibližně 600 tisíc lidí.
Prezident Volodymyr Zelenskyj během svého vystoupení v Davosu připomněl, že systematické ničení energetiky je „tváří této války“. Rusko podle něj záměrně cílí na rozvodny a výrobní bloky, aby vyvolalo masivní blackouty. Zelenskyj proto apeloval na západní spojence, aby místo nekonečných diskusí přešli k rychlým akcím, které pomohou ochránit životy obyčejných lidí v zamrzajících městech.
Kromě vládní pomoci se mobilizuje i občanská společnost, zejména v sousedním Polsku. Veřejná sbírka na nákup energetického vybavení pro Ukrajinu se rychle blíží k hranici 6 milionů zlotých. Organizátoři sbírky uvádějí, že pro polské dárce jde o gesto solidarity, zatímco pro lidi na druhé straně hranice představuje každý nový generátor reálnou šanci na přežití letošní zimy.
Energetici sice pracují nepřetržitě a operátor doufá v dokončení nejnutnějších oprav v blízké budoucnosti, ale systém je po letech útoků extrémně křehký. Ukrajina nyní nespoléhá jen na své techniky, ale i na rekordní dovozy elektřiny z evropské sítě.
Miliony Ukrajinců čelí bezprostřední hrozbě umrznutí. Evropa obratem posílá stovky generátorů
Zelenskyj oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Ukrajina chystá anti-dronový dóm
Babišova vláda, respektive strany tvořící současnou koalici se shodly na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé) se teď bude hledat udržitelné a spravedlivé financování veřejnoprávních médií.
Zdroj: Jan Hrabě