Napětí na Blízkém východě roste: Írán po nočních útocích zvažuje konec mírových jednání

Libor Novák

10. června 2026 16:31

Íránská delegace v Pákistánu
Íránská delegace v Pákistánu Foto: Pakistan's Prime Minister Office

Mírový proces na Blízkém východě se ocitl v ohrožení poté, co íránské ministerstvo zahraničí oznámilo, že musí „přehodnotit“ svou účast na jednáních. Stalo se tak po nejnovější výměně útoků mezi Spojenými státy a Íránem, která znovu rozvířila konflikt doutnající v regionu od konce února.

USA v noci na středu provedly údery proti íránským cílům. Podle Washingtonu šlo o odvetu za sestřelení amerického armádního vrtulníku poblíž Hormuzského průlivu. Írán reagoval salvou raket a dronů, které podle jeho tvrzení zasáhly americké základny v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku.

Americká armáda označila své údery za „přiměřenou odpověď“ a uvedla, že většina íránských střel byla následně spojenci zachycena. Zatím nejsou hlášeny americké oběti ani zásadní škody.

Íránský mluvčí Esmail Bakaei obvinil USA z podkopávání mírových rozhovorů a upozornil, že jakýkoli diplomatický proces vyžaduje stabilní prostředí. Zároveň kritizoval Izrael za pokračující útoky v Libanonu, které podle Teheránu narušují příměří.

Trump následně prohlásil, že Teheránu trvalo vyjednávání o dohodě příliš dlouho a nyní za to bude muset zaplatit odpovídající cenu. Ačkoliv šéf Bílého domu neupřesnil, jaké konkrétní kroky plánuje podniknout, americká armáda již v oblasti Perského zálivu zaútočila na řadu íránských cílů, včetně protivzdušné obrany a radarových stanovišť. 

Navzdory eskalaci nejmenovaný představitel Bílého domu podle The Guardian uvedl, že jednání o příměří pokračují a že „vojenská rovina a vyjednávací rovina mohou existovat současně“. Trump má zájem na dosažení dohody před podzimními americkými volbami, ale mezi oběma stranami přetrvávají zásadní rozpory.

Írán požaduje zrušení sankcí, uvolnění zmrazených finančních prostředků a kontrolu nad Hormuzským průlivem. USA trvají na tom, že jakákoli dohoda musí zabránit Íránu ve vývoji jaderné zbraně, což Teherán popírá.

Hormuzský průliv, kudy proudí asi pětina světových dodávek ropy, zůstává částečně blokován Íránem. USA zároveň udržují blokádu íránských přístavů. Výpadky v dopravě energií a zboží tak nadále zvyšují ceny po celém světě.

Jedním z hlavních problémů zůstává boj mezi Hizballáhem a Izraelem v Libanonu. Írán trvá na tom, že příměří musí zahrnovat i tuto frontu, zatímco USA a Izrael se snaží obě otázky oddělit. Izraelské útoky v Libanonu si od začátku konfliktu vyžádaly více než 3 666 obětí. Hizballáh mezitím zabil nejméně 30 izraelských vojáků a tři civilisty.

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Zdroj: Libor Novák

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