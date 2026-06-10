USA se pomstily za sestřelený vrtulník Apache

Spojené státy americké se odhodlaly k odvetnému vojenskému kroku a zahájily novou sérii útoků zacílených na území Íránu. Velitelství ozbrojených sil USA pro Blízký východ, východní Afriku a střední Asii (CENTCOM) oznámilo, že tato operace byla spuštěna jako přímá reakce na předchozí zničení amerického vrtulníku. K zahájení náletů došlo v pět hodin odpoledne východoamerického času.
Americké vojenské velení upřesnilo, že údery byly nařízeny samotným vrchním velitelem ozbrojených sil. Celá akce je ze strany Spojených států oficiálně deklarována jako sebeobranné opatření a proporční odpověď na to, co Washington označil za zcela bezdůvodnou íránskou agresi. Podle prohlášení CENTCOMU na sociální síti X byly zásahy nezbytným krokem k ochraně amerických zájmů v regionu.
Hlavním spouštěčem této eskalace se stala událost z předchozí noci, kdy byl sestřelen vrtulník americké armády typu AH-64 Apache. Tento sofistikovaný stroj prováděl v inkriminované době hlídkovou misi v mezinárodních vodách nedaleko ománského pobřeží. K incidentu a následnému zřícení helikoptéry došlo konkrétně v 19:33 východoamerického času.
Oba členové posádky, kteří se v té době nacházeli na palubě zasaženého vrtulníku, měli obrovské štěstí a incident přežili. Podle oficiálního vyjádření armády byli úspěšně zachráněni a v současné době se nacházejí ve stabilizovaném stavu. Vojenské kruhy bezprostředně po incidentu zahájily podrobné vyšetřování, které má přesně objasnit příčiny a okolnosti této ztráty.
K celé záležitosti se na svých sociálních sítích vyjádřil také americký prezident Donald Trump, který veřejnost informoval o obdržených zprávách od armádních špiček. Ve svém příspěvku potvrdil, že podle vojenských informací stál za zničením moderního stroje nad Hormuzským průlivem právě Írán. Prezident zároveň zdůraznil, že Spojené státy nemají jinou možnost než na tento nepřátelský akt adekvátně reagovat.
Íránská státní televize následně potvrdila, že na území jižního Íránu dopadl projektil, přičemž k zásahu došlo v oblasti města Sirik. To se nachází ve strategické lokalitě přímo na pobřeží Hormuzského průlivu. Média v zemi zároveň s odvoláním na své zdroje začala informovat o silných explozích a o tom, že v několika městech musela být aktivována protivzdušná obrana.
Kromě samotného Siriku hlásily výbuchy a vojenskou aktivitu také další klíčové body v oblasti, konkrétně přístav Bandar Abbás a nedaleký ostrov Kešm. Podle dostupných informací z íránských médií se zvuky explozí ozývaly opakovaně a vyvolaly v regionu značné napětí. Státní televize IRIB posléze upřesnila, že útoky v okrese Bemani zasáhly dva vodní rezervoáry, což vedlo k okamžitému přerušení dodávek pitné vody pro místní obyvatelstvo.
Nezůstalo však pouze u první vlny úderů, jelikož americké síly podle všeho pokračovaly v operaci i na dalších místech. Podle polooficiální íránské tiskové agentury Mehr zasáhla druhá vlna leteckých útoků město Jask, které leží rovněž na jižním pobřeží země v těsné blízkosti Hormuzského průlivu.
Agentura Mehr na svém kanálu na platformě Telegram potvrdila, že situace na ostrově Kešm byla velmi vážná a rány po výbuších tam byly slyšet hned několikrát za sebou. Tyto zprávy o explozích na ostrově následovaly bezprostředně poté, co byly podobné incidenty potvrzeny v Bandar Abbásu, Siriku a Jasku.
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Zdroj: Libor Novák