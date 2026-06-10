Česko zasáhla ve středu odpoledne velmi smutná zpráva. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Josefa Mašína a sestra kontroverzně vnímaných bratří Mašínů. O úmrtí Mašínové informoval historik Petr Blažek.
"Odešla noblesní dáma Zdeňka Mašínová," informoval Blažek krátce po 18. hodině na svém facebookovém profilu.
Mašínová se narodila 7. listopadu 1933 jako nejmladší dítě do rodiny Josefa Mašína a jeho manželky Zdeny. Trpěla vrozeným onemocněním dolních končetin, takže značnou část dětství strávila po nemocnicích. Za nacistické okupace došlo k zatčení obou jejích rodičů, přičemž její otec byl jako člen odbojové skupiny Tři králové popraven. Sourozence pak vychovávala jejich babička.
Další zvrat v jejím životě nastal v souvislosti s aktivitami bratrů, kteří ozbrojeně vzdorovali komunistům a nakonec za dramatických okolností emigrovali. Zdena byla zatčena. Nakonec ji režim na jaře 1954 propustil, ale poté ji neustála sledovala StB.
Mašínová po sametové revoluci dosáhla plné rehabilitace matky a strýce. S manželem Rudolfem Martinem také napsala knihu o tragickém údělu rodiny Mašínových. V uplynulých letech se zasadila o vznik Památníku tří odbojů v Lošanech na místě otcova rodného statku.
Současný prezident Petr Pavel před třemi lety vyznamenal Mašínovou, když jí udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
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Zdroj: Libor Novák