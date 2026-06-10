Počasí se ochladí. Dorazí i vytrvalejší deště

Libor Novák

10. června 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Českou republiku čeká ode dneška převážně deštivější období s nižšími teplotami, které se teprve směrem k víkendu začnou lokálně zvedat nad hranici dvaceti stupňů.

Dnešek přinese převážně zataženou oblohu a chladnější ráz počasí. Na většině území se bude objevovat občasný déšť, přičemž v severozápadní polovině Čech se srážky projeví spíše v podobě místních přeháněk. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat pouze mezi 14 až 18 °C, na horách v tisíci metrech nad mořem bude kolem 10 °C. Vítr bude slabý proměnlivý do 3 m/s, na Moravě a ve Slezsku mírný severní až severovýchodní o rychlosti 3 až 6 m/s. Během opakovaných přeháněk může napršet až 25 mm vody. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne se ale místy zlepší na dobré.

Ve čtvrtek bude zpočátku pokračovat zatažený až oblačný charakter s deštěm, který zasáhne hlavně severovýchodní polovinu území. Během dne se však začne od západu obloha částečně trhat na oblačnou až polojasnou, doprovodí ji ale četné přeháňky a ojediněle se mohou objevit také bouřky. K večeru začnou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Noční teploty klesnou na 11 až 7 °C, přes den se teploměr zastaví na 14 až 18 °C, přičemž na jihu Moravy může rtuť vystoupat až k 20 °C. Mírný západní až severozápadní vítr k večeru zeslábne.

Pátek si stále udrží deštivý ráz. Obloha bude většinou oblačná až zatažená, pouze ráno a večer se přechodně ukáže polojasno. Od severozápadu se postupně na většině území rozšíří přeháňky nebo déšť, které začnou slábnout až s příchodem večera. Nejnižší noční teploty se udrží mezi 10 až 6 °C, v místech s vyjasněnou oblohou mohou spadnout až ke 4 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 14 až 19 °C za doprovodu slabého, přes den mírného severozápadního až západního větru.

Sobota slibuje postupné ubývání srážek i oblačnosti. Zpočátku bude sice ještě oblačno až zataženo a od severozápadu se na některých místech vyskytnou přeháňky, během dne se ale vyjasní na oblačno až polojasno. Večer už budou srážky spíše výjimečné a obloha se dál vyčistí. V noci teploty naměříme mezi 13 až 9 °C, na severovýchodě území kolem 7 °C. Přes den se konečně mírně oteplí na příjemnějších 18 až 22 °C. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.

V neděli se dočkáme polojasného až oblačného počasí. Přeháňky se v závěru týdne objeví již pouze ojediněle, četnější budou tradičně na horách. V noci teploty neklesnou pod 13 až 9 °C. Maximální denní teploty však oproti sobotě opět mírně poklesnou a dosáhnou hodnot mezi 15 až 20 °C. Čerstvější severozápadní vítr bude dosahovat rychlosti 3 až 7 m/s a výrazněji zeslábne až během večera.

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