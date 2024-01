José Mourinho je bez práce. AS Řím se s ním rozloučil po řadě špatných výsledků

Připomeňme, že naposledy neuspěl AS Řím na hřišti AC Milán 1:3 a i proto po 20 kolech v současnosti ztrácí na vedoucí Inter Milán 22 bodů a figuruje aktuálně až na devátém místě tabulky Serie A.

Portugalskému kouči nepomohlo k setrvání ve funkci nejen jeho bezpochyby velké jméno, ale ani ta skutečnost, že s římským AS nejprve v roce 2022 triumfoval v Konferenční lize a v následujícím roce došel až do finále Evropské ligy, ve kterém nestačili Římané na Sevillu.

Co se pak týče nového trenéra AS De Rossiho, tak ten je bezpochyby klubovou legendou, jelikož je nejen klubovým odchovancem, ale navíc za Římany hrál dlouhých 18 let, v rámci kterých nastoupil k 616 soutěžním duelům. Vícekrát v klubové historii za tento klub nastoupil už jen Francesco Totti (783 duelů).

Čtyřicetiletý De Rossi, jenž se může pyšnit titulem mistrů světa z roku 2006, má dosavadní trenérské zkušenosti pouze z druholigového celku Spar Ferrara. Bez angažmá byl však již od loňského února. Až do nynějška, kdy s AS Řím podepsal kontrakt do konce června s opcí na prodloužení.