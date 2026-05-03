Sedm vrtulníků, posily z okolních krajů. Boj s požárem v Českém Švýcarsku pokračuje

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. května 2026 8:26

Hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku.
Prohlédněte si 3 fotografie Hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku. Foto: HZS ČR

Druhým dnem pokračuje v Národním parku České Švýcarsko boj s rozsáhlým lesním požárem. Hasiči povolali posily z okolních krajů, do akce se v neděli zapojí až sedm vrtulníků. V Česku nadále platí varování meteorologů před rizikem vzniku a šíření požárů. 

Podle ranních informací od Hasičského záchranného sboru se rozsah požáru přes noc nezměnil a zůstává na ploše sto hektarů. "Na místo míří odřady - vždy 10 jednotek - z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Pomáhat s hašením, které bude trvat bude trvat pravděpodobně celý den, bude taky 7 vrtulníků," uvedli hasiči na sociální síti X.

V Českém Švýcarsku začalo hořet v sobotu odpoledne. Stupeň požárního poplachu se v průběhu dne zvýšil z druhého přes třetí až na zvláštní. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že požár byl vidět i z vesmíru. Kouřová vlečka se táhla až na území německého Saska.

Právě v národním parku České Švýcarsko došlo v červenci 2022 nedaleko Hřenska k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky. Plameny zasáhly plochu více než tisíce hektarů. V největším nasazení hasilo oheň devět vrtulníků, pět letadel a asi sedm stovek hasičů. 

Pro značnou část republiky platí od soboty až do odvolání výstraha před požáry. "Vzhledem k dlouhodobému suchu a letním teplotám je zejména v oblasti sahající od Ústeckého kraje po jižní Moravu zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové na facebooku. 

Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Je také třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.

"Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky, v úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území ČR. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit," dodali odborníci s tím, že předpověď budou upřesňovat. 

včera

Topolánek potěšil příznivce. Naznačil, že vážnou nemoc nejspíš překoná

Související

Více souvisejících

Požáry Hasiči České Śvýcarsko Ústecký kraj

Aktuálně se děje

před 7 minutami

před 1 hodinou

včera

včera

Kometa Brno

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

včera

Aktualizováno včera

včera

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

včera

Donald Trump

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

včera

Americká armáda, ilustrační fotografie.

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

včera

Češi v úvodním utkání nakonec porazily Švýcary 5:4

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo

Jsou před námi v Česku první dva letní dny letošního roku, kdy odpolední teploty překročí 25 stupňů. Potvrzuje to víkendová předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy