Sedm vrtulníků, posily z okolních krajů. Boj s požárem v Českém Švýcarsku pokračuje

Druhým dnem pokračuje v Národním parku České Švýcarsko boj s rozsáhlým lesním požárem. Hasiči povolali posily z okolních krajů, do akce se v neděli zapojí až sedm vrtulníků. V Česku nadále platí varování meteorologů před rizikem vzniku a šíření požárů.
Podle ranních informací od Hasičského záchranného sboru se rozsah požáru přes noc nezměnil a zůstává na ploše sto hektarů. "Na místo míří odřady - vždy 10 jednotek - z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Pomáhat s hašením, které bude trvat bude trvat pravděpodobně celý den, bude taky 7 vrtulníků," uvedli hasiči na sociální síti X.
V Českém Švýcarsku začalo hořet v sobotu odpoledne. Stupeň požárního poplachu se v průběhu dne zvýšil z druhého přes třetí až na zvláštní. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že požár byl vidět i z vesmíru. Kouřová vlečka se táhla až na území německého Saska.
Právě v národním parku České Švýcarsko došlo v červenci 2022 nedaleko Hřenska k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky. Plameny zasáhly plochu více než tisíce hektarů. V největším nasazení hasilo oheň devět vrtulníků, pět letadel a asi sedm stovek hasičů.
Pro značnou část republiky platí od soboty až do odvolání výstraha před požáry. "Vzhledem k dlouhodobému suchu a letním teplotám je zejména v oblasti sahající od Ústeckého kraje po jižní Moravu zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové na facebooku.
Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Je také třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.
"Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky, v úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území ČR. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit," dodali odborníci s tím, že předpověď budou upřesňovat.
