Dobré zprávy z Českého Švýcarska. Stupeň požárního poplachu se snížil

Jan Hrabě

7. května 2026 8:27

Hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku. Foto: HZS ČR

Další dobré zprávy přišly z Českého Švýcarska, kde hasiči od víkendu bojují s rozsáhlým lesním požárem. Podle nejnovějších informací se snížil stupeň požárního poplachu. Okolnostmi požáru se zabývá policie. 

Středečním cílem bylo dokončit dohašovací a likvidační práce v maximálním možném rozsahu ještě před příchodem dalšího očekávaného deště, protože srážky komplikují hasičům pohyb v náročném terénu. Hasičský záchranný sbor ČR ve čtvrtek ráno informoval, že se snížil stupeň požárního poplachu na druhý. 

Hasiči už v úterý snížili plochu požáru, který vypukl v sobotu odpoledne a zachvátil až sto hektarů lesa na území národního parku, na asi pět hektarů. 

Policie ve středu uvedla, že se pustila do ohledání místa požářiště ve spolupráci s hasičskými vyšetřovateli a specialisty služební kynologie, včetně psů vycvičených na vyhledávání akcelerantů hoření. V případu byly zároveň zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

"V tuto chvíli nelze stanovit výši způsobené škody, a tím ani případnou trestní sazbu. Zabýváme se také dalšími okolnostmi vzniku požáru. K dispozici máme určité indicie, včetně přibližného místa jeho vzniku, které postupně vyhodnocujeme a ověřujeme," sdělili strážci zákona na sociální síti X. 

Právě v národním parku České Švýcarsko došlo v červenci 2022 nedaleko Hřenska k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky. Plameny zasáhly plochu více než tisíce hektarů. V největším nasazení hasilo oheň devět vrtulníků, pět letadel a asi sedm stovek hasičů. 

Platit se mu nechce. Pražská MHD marně vymáhá škodu po teroristovi z Kolumbie

Hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku.

Máme indicie, uvedla policie k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku

Policie pokročila s vyšetřováním požáru, který od uplynulého víkendu likvidují hasiči v národním parku České Švýcarsko. Strážci zákona mají blíže nespecifikované indicie k okolnostem vzniku požáru. Věc se vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

