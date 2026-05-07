Dobré zprávy z Českého Švýcarska. Stupeň požárního poplachu se snížil

Další dobré zprávy přišly z Českého Švýcarska, kde hasiči od víkendu bojují s rozsáhlým lesním požárem. Podle nejnovějších informací se snížil stupeň požárního poplachu. Okolnostmi požáru se zabývá policie.
Středečním cílem bylo dokončit dohašovací a likvidační práce v maximálním možném rozsahu ještě před příchodem dalšího očekávaného deště, protože srážky komplikují hasičům pohyb v náročném terénu. Hasičský záchranný sbor ČR ve čtvrtek ráno informoval, že se snížil stupeň požárního poplachu na druhý.
Hasiči už v úterý snížili plochu požáru, který vypukl v sobotu odpoledne a zachvátil až sto hektarů lesa na území národního parku, na asi pět hektarů.
Policie ve středu uvedla, že se pustila do ohledání místa požářiště ve spolupráci s hasičskými vyšetřovateli a specialisty služební kynologie, včetně psů vycvičených na vyhledávání akcelerantů hoření. V případu byly zároveň zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
"V tuto chvíli nelze stanovit výši způsobené škody, a tím ani případnou trestní sazbu. Zabýváme se také dalšími okolnostmi vzniku požáru. K dispozici máme určité indicie, včetně přibližného místa jeho vzniku, které postupně vyhodnocujeme a ověřujeme," sdělili strážci zákona na sociální síti X.
Právě v národním parku České Švýcarsko došlo v červenci 2022 nedaleko Hřenska k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky. Plameny zasáhly plochu více než tisíce hektarů. V největším nasazení hasilo oheň devět vrtulníků, pět letadel a asi sedm stovek hasičů.
Americký prezident Donald Trump opět nařkl papeže Lva XIV. z toho, že mu přijde v pořádku, pokud Írán bude disponovat jadernou zbraní, ačkoliv svatý otec nic takového neřekl. Uvedla to BBC. Za papežem se v těchto dnech chystá ministr zahraničí Marco Rubio.
