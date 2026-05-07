Hasiči předali požářiště v Českém Švýcarsku národnímu parku

Hasičský zásah v národním parku České Švýcarsko se definitivně chýlí ke konci. Hasiči ve čtvrtek informovali o dalším snížení stupně požárního poplachu a předání požářiště správě parku. Na místo nadále dohlížejí alespoň dobrovolní hasiči.
"Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku, kde v sobotu odpoledne vypukl požár, který zasáhl na 100 ha tamního lesa, ze zvláštního na první. Požářiště předali správě národního parku. Na místě zůstane kvůli dohledu šest jednotek dobrovolných hasičů," uvedl Hasičský záchranný sbor ve čtvrtek na síti X.
Policie ve středu oznámila, že se pustila do ohledání místa požářiště ve spolupráci s hasičskými vyšetřovateli a specialisty služební kynologie, včetně psů vycvičených na vyhledávání akcelerantů hoření. V případu byly zároveň zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
"V tuto chvíli nelze stanovit výši způsobené škody, a tím ani případnou trestní sazbu. Zabýváme se také dalšími okolnostmi vzniku požáru. K dispozici máme určité indicie, včetně přibližného místa jeho vzniku, které postupně vyhodnocujeme a ověřujeme," sdělili strážci zákona na sociální síti X.
Právě v národním parku České Švýcarsko došlo v červenci 2022 nedaleko Hřenska k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky. Plameny zasáhly plochu více než tisíce hektarů. V největším nasazení hasilo oheň devět vrtulníků, pět letadel a asi sedm stovek hasičů.
