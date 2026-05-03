Jak slibovala předpověď, letní počasí během prvního květnového víkendu předčasně dorazilo do Česka. Už v sobotu překročila maxima hranici 25 stupňů. Podle meteorologů má být dnes ještě o několik stupňů tepleji.
Meteorologové připomněli definici letního dne, který nastává, pokud teplota překročí 25 °C. Například v plzeňském Bolevci k tomu v sobotu došlo už kolem 14. hodiny. Odpolední maxima překročila zmíněnou hranici nejen na Plzeňsku, ale také v Polabí.
Už podle předpovědi před víkendem však měla být teplejším dnem neděle. Nic se na tom nemění. "Zítřejší maxima budou ještě vyšší a to o 2 až 3 °C," uvedl hydrometeorologický ústav v sobotu na síti X.
Předpověď počasí na neděli:
Bude jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, v Polabí až 29 °C, v 1000 m na horách kolem 19 °C. Mírný jižní vítr 3 až 7 m/s, v západní polovině Čech vítr většinou jen slabý.
Související
V Česku hrozí požáry, platí výstraha. Po víkendu by mělo zapršet
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Sedm vrtulníků, posily z okolních krajů. Boj s požárem v Českém Švýcarsku pokračuje
před 1 hodinou
Dnešní počasí bude ještě teplejší, očekávají meteorologové
včera
Je třetí v pořadí na britský trůn. Princezna Charlotte oslavila narozeniny
včera
Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily
včera
Topolánek potěšil příznivce. Naznačil, že vážnou nemoc nejspíš překoná
Aktualizováno včera
Varování se naplnilo. Hoří v Českém Švýcarsku, platí zvláštní stupeň poplachu
včera
Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení
včera
Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela
včera
Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa
včera
Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance
včera
Pavel má nového spolupracovníka, působil v Černínském paláci
včera
Češi mají co vysvětlovat. Lotyši nechápou povolení pro Ficovu cestu do Moskvy
včera
V Česku hrozí požáry, platí výstraha. Po víkendu by mělo zapršet
včera
Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem
včera
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
včera
Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak
včera
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
včera
Obchody na Svátek práce normálně fungovaly. Příště bude situace jiná
včera
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
včera
Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo
Jsou před námi v Česku první dva letní dny letošního roku, kdy odpolední teploty překročí 25 stupňů. Potvrzuje to víkendová předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě