Dnešní počasí bude ještě teplejší, očekávají meteorologové

Jan Hrabě

3. května 2026 7:00

Letní počasí, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Jak slibovala předpověď, letní počasí během prvního květnového víkendu předčasně dorazilo do Česka. Už v sobotu překročila maxima hranici 25 stupňů. Podle meteorologů má být dnes ještě o několik stupňů tepleji. 

Meteorologové připomněli definici letního dne, který nastává, pokud teplota překročí 25 °C. Například v plzeňském Bolevci k tomu v sobotu došlo už kolem 14. hodiny. Odpolední maxima překročila zmíněnou hranici nejen na Plzeňsku, ale také v Polabí. 

Už podle předpovědi před víkendem však měla být teplejším dnem neděle. Nic se na tom nemění. "Zítřejší maxima budou ještě vyšší a to o 2 až 3 °C," uvedl hydrometeorologický ústav v sobotu na síti X. 

Předpověď počasí na neděli:

Bude jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, v Polabí až 29 °C, v 1000 m na horách kolem 19 °C. Mírný jižní vítr 3 až 7 m/s, v západní polovině Čech vítr většinou jen slabý. 

V Česku hrozí požáry, platí výstraha. Po víkendu by mělo zapršet

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

