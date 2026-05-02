Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

David Holub

2. května 2026 21:04

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

Že se Zábranský zase po letech vrátí k trénování hokejistů Brna, o tom přemýšlel tento brněnský funkcionář od samého počátku, co brněnskou trenérskou lavičku naposledy opustil. To se psal rok 2021. Před tím se mu coby trenérovi s Brnem povedlo vyhrát hned dvakrát extraligový titul, který se tak tehdy po mnoha letech vrátil do jihomoravské metropole.

Naposledy Brno získalo extraligový titul loni, kdy byl hlavním stratégem Komety Kamil Pokorný. Ten vedl Brno i v sezóně 2025/26, která před pár dny skončila, ovšem v lednu letošního roku byl nahrazen Jiřím Horáčkem. Nyní se oba tito trenéři opět spolu setkají na lavičce, akorát jejich společným šéfem bude staronový hlavní trenér Libor Zábranský. Mimochodem, tato trojka v takovémto složení trénovala Brno právě v době, kdy byl Zábranský naposledy hlavním koučem mužstva.

Pak si dal od trénování pauzu kvůli projektu nové brněnské hokejové haly. Protože ale stavba nová víceúčelová aréna spěje ke konci a blíží se její otevření (mělo by k němu dojít v lednu příštího roku), Zábranský bude mít zase čas na trénování. „Byl to můj dlouhodobý plán, až dotáhnu veškerá jednání ohledně haly. V tomto je moje role splněna,“ nechal se slyšet konkrétně tento dvaapadesátiletý funkcionář a pokračoval: „Kdysi jsem řekl, že se na střídačku vrátím, a to s těmi nejlepšími lidmi, které znám a kterým věřím. Jsem moc rád, že jsem tenhle tým, s kterým jsme již byli úspěšní, znovu poskládal. Chceme být úspěšní znovu. Naším cílem není nic jiného, než aby náš poslední zápas v sezoně byl vítězný.“

O tom, že bude součástí nového realizačního týmu i bývalý hokejista Brna s nemalými zkušenostmi z NHL Martin Erat, se právě s ním dohodl Zábranský v Nashvillu. Tam totiž Erat žije se svojí rodinou. „Musíme to respektovat. Mají s manželkou tři nádherné děti, o které se musí starat. Má obrovskou chuť do práce tady, chce pomáhat našim mladým talentovaným hráčům. Jeho režim tím bude trochu omezený. Nebude každý den s týmem jako my tři, což ale vůbec není na škodu. Martin má geniální myšlení, co se týče přesilovek. My v nich dlouhodobě strádáme. Speciální formace bude jeden z jeho hlavních úkolů,“ uvedl Zábranský k Eratově roli a doplnil: „Zkušenosti, které má, to vidění a cítění hokeje, co v sobě má. Myslím, že jeho přínos bude obrovský,“

Vedle změn v realizačním týmu pak Brno představilo řadu novinek i v samotném kádru. Mezi deseti dnes představenými posilami nalezneme slovenského brankáře Eugena Rabčana, v obraně vyčnívají jména jako jsou Radek Kučeřík, Richard Nedomlel či Luke Witkowski. Posledně jmenovaný Američan má mimo jiné za sebou 134 zápasů v NHL za Tambu Bay a Detroit. V kádru se také objevuje extraligový navrátilec Robert Kunc, jenž má za sebou rok v zámoří, kde se snažil dostat se do kádru Utahu, avšak hrál pouze nižší AHL. Dalším zajímavým jménem v útoku pak je Robert Leino. Tento třiatřicetiletý finský reprezentant dosud nastupoval za švýcarský Kloten.

Dalšími posilami pak jsou ještě obránce Dalimil Mikyska a útočníci Silvester Kusko, Jan Süss a Slovák Maxim Čajkovič. Příchody do klubu ale budou s největší pravděpodobností pokračovat i v dalších týdnech a měsících. Už teď se mluví o možném návratu ze zámoří jak Stanislava Svozila, tak Jakuba Brabence.

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Češi v úvodním utkání nakonec porazily Švýcary 5:4

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.
HC Sparta Praha

Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem

Koncem dubna se potvrdilo to, o čem se v tuzemském hokejovém prostředí spekulovalo už delší dobu. Novým trenérem hokejové Sparty se stává Patrik Augusta, bývalý úspěšný trenér hokejových reprezentantů do 20 let. Spolu s ním budou nový sparťanský realizační tým tvořit asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík. Brankáře pak nově bude mít na starosti Michal Neuvirth. Šestapadesátiletý Augusta má sparťany vést alespoň dva roky, neboť právě na tak dlouho dobu s pražským klubem podepsal smlouvu.

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo

Problémy úspěšného filmu Sbormistr pokračují. Další soud totiž potvrdil stopku pro jeho televizní vysílání. Soud konstatoval, že pro tvůrce, kteří se věnují trestným činům inspirovaným skutečnými událostmi, platí zvýšené nároky ve vztahu k obětem trestné činnosti.

