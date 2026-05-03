Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku.
Rozhodnutí o stažení vojáků přišlo poté, co se Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Americký prezident nejnověji připustil, že z Německa bude odvoláno více příslušníků, než se uvádí. "Výrazně snížíme počet a snížíme ho mnohem víc než o pět tisíc," řekl šéf Bílého domu novinářům v sobotu.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell v týdnu uvedl, že stažení pěti tisícovek příslušníků nařídil ministr obrany Pete Hegseth. "Rozhodnutí přichází po zevrubné revizi nasazení jednotek v Evropě a je v souladu s požadavky a podmínkami na místě. Očekáváme, že stažení bude dokončeno během následujících šesti až dvanácti měsíců," prohlásil Parnell.
Hegseth rozhodl o stažení amerických vojáků poté, co Merz v týdnu řekl, že Američané v jednáních s Íránem nemají žádnou strategii. "Íránci jsou evidentně velmi schopní ve vyjednávání, respektive neschopní, když nechají Američany cestovat do Islámábádu a vrátit se bez jakéhokoliv výsledku," poznamenal.
Německo již reagovalo na americké rozhodnutí. Podle ministra obrany Borise Pistoriuse se to dalo očekávat. Pistorius zároveň podle BBC zdůraznil, že přítomnost amerických vojáků v Evropě a konkrétně i v Německu je v zájmu evropských zemí i Spojených států amerických. Podle ministra obrany musí státy na starém kontinentu převzít větší zodpovědnost za svou bezpečnost, na čemž chce Berlín spolupracovat se spojenci.
"Německo je na správné cestě," podotkl Pistorius s ohledem na rostoucí obranné výdaje. Německo je pod vedením kancléře Friedricha Merze rychle zvyšuje, v příštím roce hodlá utratit přes 105 miliard eur. Investice tak dosáhnou výše přes tři procenta hrubého domácího produktu.
Americké vojenské nasazení v Německu čítá 36 tisíc vojáků a je suverénně nejpočetnější v rámci evropského kontinentu. Například v Itálii se nachází 12 tisíc a ve Velké Británii 10 tisíc příslušníků.
Související
Trump prozkoumá nový íránský mírový návrh. Dopředu ale naznačil, jak se zachová
Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela
Donald Trump , Americká armáda (U.S. ARMY) , Německo , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Hasiči hasí požár v Českém Švýcarsku na několika úsecích. Počasí vše komplikuje
před 50 minutami
Spotify se snaží upozornit na hudbu od AI. Experti ale varují
před 1 hodinou
Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa
před 2 hodinami
Je to politická akce, nikoliv vojenské cvičení, odmítl Macinka účast Pavla na summitu NATO
před 3 hodinami
Německo poprvé zareagovalo na ohlášené stažení tisíců amerických vojáků
před 4 hodinami
Nové varování před požáry. Meteorologové rozšířili výstrahu
před 4 hodinami
Trump prozkoumá nový íránský mírový návrh. Dopředu ale naznačil, jak se zachová
před 5 hodinami
Babiš si prosadil dalšího zmocněnce. Landovský má dohlédnout na obranné výdaje
před 6 hodinami
Devět zraněných po nehodě horské dráhy v Hradci Králové. Případ řeší policie
před 7 hodinami
Rakouská policie zadržela muže v kauze otrávených dětských výživ
před 7 hodinami
Maraton omezí pražskou dopravu. Využijte metro, radí dopravce
před 8 hodinami
Sedm vrtulníků, posily z okolních krajů. Boj s požárem v Českém Švýcarsku pokračuje
před 10 hodinami
Dnešní počasí bude ještě teplejší, očekávají meteorologové
včera
Je třetí v pořadí na britský trůn. Princezna Charlotte oslavila narozeniny
včera
Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily
včera
Topolánek potěšil příznivce. Naznačil, že vážnou nemoc nejspíš překoná
Aktualizováno včera
Varování se naplnilo. Hoří v Českém Švýcarsku, platí zvláštní stupeň poplachu
včera
Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení
včera
Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela
včera
Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa
Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková