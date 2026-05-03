Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Lucie Podzimková

3. května 2026 15:19

Donald Trump Foto: The White House

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

Rozhodnutí o stažení vojáků přišlo poté, co se Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Americký prezident nejnověji připustil, že z Německa bude odvoláno více příslušníků, než se uvádí. "Výrazně snížíme počet a snížíme ho mnohem víc než o pět tisíc," řekl šéf Bílého domu novinářům v sobotu. 

Mluvčí Pentagonu Sean Parnell v týdnu uvedl, že stažení pěti tisícovek příslušníků nařídil ministr obrany Pete Hegseth. "Rozhodnutí přichází po zevrubné revizi nasazení jednotek v Evropě a je v souladu s požadavky a podmínkami na místě. Očekáváme, že stažení bude dokončeno během následujících šesti až dvanácti měsíců," prohlásil Parnell. 

Hegseth rozhodl o stažení amerických vojáků poté, co Merz v týdnu řekl, že Američané v jednáních s Íránem nemají žádnou strategii. "Íránci jsou evidentně velmi schopní ve vyjednávání, respektive neschopní, když nechají Američany cestovat do Islámábádu a vrátit se bez jakéhokoliv výsledku," poznamenal. 

Německo již reagovalo na americké rozhodnutí. Podle ministra obrany Borise Pistoriuse se to dalo očekávat. Pistorius zároveň podle BBC zdůraznil, že přítomnost amerických vojáků v Evropě a konkrétně i v Německu je v zájmu evropských zemí i Spojených států amerických. Podle ministra obrany musí státy na starém kontinentu převzít větší zodpovědnost za svou bezpečnost, na čemž chce Berlín spolupracovat se spojenci. 

"Německo je na správné cestě," podotkl Pistorius s ohledem na rostoucí obranné výdaje. Německo je pod vedením kancléře Friedricha Merze rychle zvyšuje, v příštím roce hodlá utratit přes 105 miliard eur. Investice tak dosáhnou výše přes tři procenta hrubého domácího produktu. 

Americké vojenské nasazení v Německu čítá 36 tisíc vojáků a je suverénně nejpočetnější v rámci evropského kontinentu. Například v Itálii se nachází 12 tisíc a ve Velké Británii 10 tisíc příslušníků. 

Německo poprvé zareagovalo na ohlášené stažení tisíců amerických vojáků

Donald Trump

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

