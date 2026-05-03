Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky

Jan Hrabě

3. května 2026 18:05

Deštivé jarní počasí Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Příští týden zprvu nabídne podobné počasí jako právě končící víkend. Meteorologové ale v jeho průběhu očekávají změnu v podobě ochlazení. Po čase se také vyskytnou srážky, které by měly zlepšit situaci se suchem. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Počasí ve střední Evropě bude v příštím týdnu ovlivňovat zvlněná studená fronta. V pátek se do Česka začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu a přechodně sem pronikne chladnější vzduch od severozápadu. V neděli dorazí po přední straně brázdy nižšího tlaku vzduchu nad západní Evropou od jihozápadu i teplejší vzduch.

Studená fronta se nejprve projeví hlavně v Čechách. Očekává se velká oblačnost, přeháňky či občasný déšť. Ve středu hrozí místy i bouřky. "Na Moravě a ve Slezsku se začne více prosazovat až během středečního dne, přičemž nejméně srážek pravděpodobně spadne na jižní Moravě," uvedli meteorologové na sociální síti X. 

"Celkově je však nutno dodat, že srážky budou s ohledem na konvektivní charakter přeháněk a bouřek velice lokální a vyskytnou se i místa, kde naprší minimální srážky či dokonce se srážky vůbec nevyskytnou," upozornili experti. Riziko nebezpečí požárů by mělo nejpozději v noci z úterý na středu pominout. 

Předpověď předpokládá, že ranní minima zůstanou nad bodem mrazu. Nejčastěji se budou pohybovat od 7 do 12 °C. V závěru pracovního týdne může být chladněji, místy se vyskytnou přízemní mrazíky.

"Odpolední maximální teploty budou zpočátku 22 až 27 °C, postupně se během týdne začne od západu ochlazovat a zejména ve čtvrtek se zvýrazní teplotní kontrast mezi západem a východem Česka s teplotním rozdílem i přes 10 °C. V Čechách budou odpolední maxima postupně 10 až 15 °C, na Moravě a ve Slezsku 15 až 20 °C. O víkendu se teploty opět dostanou na 19 až 24 °C, v neděli místy až k 26 °C," dodali meteorologové. 

Nové varování před požáry. Meteorologové rozšířili výstrahu

