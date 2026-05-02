Topolánek potěšil příznivce. Naznačil, že vážnou nemoc nejspíš překoná

Dobré zprávy přicházejí od bývalého premiéra Mirka Topolánka, který svádí boj s vážnou nemocí. Někdejší politik se nechal slyšet, že zřejmě přežije. Topolánek nicméně přiznal, že mu zdravotní problémy zásadně komplikují normální život.
"Já se cítím velmi dobře a patřím do těch deseti procent lidí, kteří to asi přežijí," řekl Topolánek deníku Blesk poté, co před několika dny absolvoval dvanáctou chemoterapii. Z jeho dalších slov vyplývá, že závěr drastické léčby se na něm podepsal.
"Musím se z toho všeho nějak vyhrabat," svěřil se někdejší předseda vlády a zmínil průvodní jevy chemoterapie. "Kromě neuropatie a různých dalších projevů je to docela nepříjemné a ovlivňuje to normální život," popsal.
Topolánek se ale domnívá, že patřil k pacientům, kteří léčbu snášeli lépe. "Já jsem to zvládal relativně dobře, protože jsem si to moc nepřipouštěl a snažil jsem se normálně pracovat, normálně fungovat a nepoznamenat negativně své nejbližší okolí," podotkl.
Expremiér také zdůraznil, že musí dodržovat přísnou dietu. "Měl bych mít omezené sacharidy, obecně cukry. Pak nemůžete tuky, nic ostrého, nic nadýmavého, nic kyselého, žádná semínka. Nesmíte vlastně zeleninu kvůli plísním, nesmíte sýry, nic živého, jogurty," sdělil.
Topolánek prozradil, že váží 78 kilogramů. Tedy stejně jako v dorosteneckém věku, když hrál volejbal na vrcholové úrovni. "To vypadá v osmnácti docela dobře, ale dneska už je to trochu trapné," dodal.
Koncem dubna se potvrdilo to, o čem se v tuzemském hokejovém prostředí spekulovalo už delší dobu. Novým trenérem hokejové Sparty se stává Patrik Augusta, bývalý úspěšný trenér hokejových reprezentantů do 20 let. Spolu s ním budou nový sparťanský realizační tým tvořit asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík. Brankáře pak nově bude mít na starosti Michal Neuvirth. Šestapadesátiletý Augusta má sparťany vést alespoň dva roky, neboť právě na tak dlouho dobu s pražským klubem podepsal smlouvu.
