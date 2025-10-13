Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný

Libor Novák

13. října 2025 19:59

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Bývalý předseda vlády Mirek Topolánek oznámil, že se potýká s vážným zdravotním problémem. V podcastu Zlámaný topol na webu Info sdělil, že mu byla diagnostikována rakovina slinivky. Podle jeho slov je jeho stav „docela vážný“ a příští týden ho čeká zahájení chemoterapie.

Topolánek v podcastu nejprve zmínil problémy se zuby, ale následně odkryl svou hlavní zdravotní komplikaci. Uvedl, že s jeho rakovinou slinivky je problém „docela vážný“.

Bývalý premiér se o svém stavu rozhodl promluvit v reakci na urážlivé komentáře na sociálních sítích, které mu lidé posílali v souvislosti s úmrtím ředitelky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Topolánek napsal emocionální nekrolog, pod kterým mu ovšem někteří komentující přáli smrt.

„Když jsem psal emotivní nekrolog ke smrti Dany Drábové, tak mi tam lidi psali, ať zdechnu, že brzy půjdu za ní a podobně. A netušili, jak jsou blízko pravdě,“ uvedl expremiér. Svým kritikům následně poslal velmi ostrý vzkaz: „To znamená, ano, nejsem úplně v cajku, ale jestli vám to vadí, vyse*te si voko.“

Topolánek už dříve, v roce 2021, naznačil, že vážnou nemoc prodělal, když se označil za „diabetika po rakovině“, aniž by podrobnosti dále rozváděl. Mirek Topolánek stál v čele ODS mezi lety 2002 a 2010, kde nahradil Václava Klause. Mezi lety 2006 a 2009 zastával také post ministerského předsedy.

Jeho vláda padla v době českého předsednictví Evropské unii po úspěšném hlasování o nedůvěře, které vyvolala opoziční ČSSD pod vedením tehdejšího šéfa Jiřího Paroubka. Po odchodu z vrcholné politiky se věnoval primárně energetice. O návrat do politiky se pokusil v roce 2018, kdy kandidoval na prezidenta, ale v prvním kole skončil pátý.

před 1 hodinou

Dohoda o ministerstvech platí dál. Turek podá trestní oznámení, koaliční jednání pokračují

