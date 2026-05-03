Trump prozkoumá nový íránský mírový návrh. Dopředu ale naznačil, jak se zachová

Lucie Podzimková

3. května 2026 12:11

Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené státy nepřijmou nejnovější mírový návrh ze strany Íránu. Uvedl to dříve, než dokument podle vlastních slov prozkoumal. Teherán podle Trumpa ještě nezaplatil dostatečně vysokou cenu za to, co světu dělal. 

Trump v nejnovějším příspěvku přiznal, že Teherán vypracoval nový mírový návrh, který podle dostupných informací odeslal druhé straně prostřednictvím Pákistánu. Naznačil však, že Washington ho zřejmě odmítne. 

"Brzy budu zkoumat plán, který nám právě poslal Írán, ale neumím si představit, že s ním půjde souhlasit v tom ohledu, že zatím nezaplatili dostatečně vysokou cenu za to, co provedli lidskosti a světu za posledních 47 let," napsal americký prezident na sociální síti Truth Social. 

Diplomatická jednání tak zřejmě budou pokračovat, protože Trump v pátek nepožádal Kongres o souhlas s vojenskou operací, respektive jejím pokračováním. Upozornila na to BBC

Trump a členové jeho vlády měli do pátku čas na ukončení války či předložení důvodů, proč by Kongres měl umožnit pokračování operace. Podle zákona o válečných pravomocech z roku 1973 musí Kongres do 60 dnů od začátku jakéhokoliv konfliktu schválit použití ozbrojených sil nebo vyhlásit válku, případně je možné jednorázově prodloužit operaci o dalších třicet dnů. 

Trumpova administrativa nicméně tvrdí, že okamžikem uzavření příměří došlo k ukončení akcí. Tento pohled přednesl i prezident v dopise zákonodárcům. "Nedošlo k žádné přestřelce mezi jednotkami Spojených států a Íránem od 7. dubna 2026. Boje, které začaly 28. února 2026, byly zastaveny," napsal šéf Bílého domu v dopise určeném Kongresu. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. Trump o operaci informoval Kongres o dva dny později. Právě tehdy začala plynout lhůta. 

Podle americké ústavy může válku vyhlásit jen Kongres, nikoliv sám prezident. Neplatí to nicméně pro operace, které vláda považuje za krátkodobé či zaměřené na odvrácení bezprostřední hrozby. 

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 
Americká armáda, ilustrační fotografie.

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

Kometa Brno

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

Donald Trump

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

Americká armáda, ilustrační fotografie.

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

Češi v úvodním utkání nakonec porazily Švýcary 5:4

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

