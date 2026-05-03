Trump prozkoumá nový íránský mírový návrh. Dopředu ale naznačil, jak se zachová

Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené státy nepřijmou nejnovější mírový návrh ze strany Íránu. Uvedl to dříve, než dokument podle vlastních slov prozkoumal. Teherán podle Trumpa ještě nezaplatil dostatečně vysokou cenu za to, co světu dělal.
Trump v nejnovějším příspěvku přiznal, že Teherán vypracoval nový mírový návrh, který podle dostupných informací odeslal druhé straně prostřednictvím Pákistánu. Naznačil však, že Washington ho zřejmě odmítne.
"Brzy budu zkoumat plán, který nám právě poslal Írán, ale neumím si představit, že s ním půjde souhlasit v tom ohledu, že zatím nezaplatili dostatečně vysokou cenu za to, co provedli lidskosti a světu za posledních 47 let," napsal americký prezident na sociální síti Truth Social.
Diplomatická jednání tak zřejmě budou pokračovat, protože Trump v pátek nepožádal Kongres o souhlas s vojenskou operací, respektive jejím pokračováním. Upozornila na to BBC.
Trump a členové jeho vlády měli do pátku čas na ukončení války či předložení důvodů, proč by Kongres měl umožnit pokračování operace. Podle zákona o válečných pravomocech z roku 1973 musí Kongres do 60 dnů od začátku jakéhokoliv konfliktu schválit použití ozbrojených sil nebo vyhlásit válku, případně je možné jednorázově prodloužit operaci o dalších třicet dnů.
Trumpova administrativa nicméně tvrdí, že okamžikem uzavření příměří došlo k ukončení akcí. Tento pohled přednesl i prezident v dopise zákonodárcům. "Nedošlo k žádné přestřelce mezi jednotkami Spojených států a Íránem od 7. dubna 2026. Boje, které začaly 28. února 2026, byly zastaveny," napsal šéf Bílého domu v dopise určeném Kongresu.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. Trump o operaci informoval Kongres o dva dny později. Právě tehdy začala plynout lhůta.
Podle americké ústavy může válku vyhlásit jen Kongres, nikoliv sám prezident. Neplatí to nicméně pro operace, které vláda považuje za krátkodobé či zaměřené na odvrácení bezprostřední hrozby.
