Je třetí v pořadí na britský trůn. Princezna Charlotte oslavila narozeniny

Britská královská rodina má během první květnové soboty důvod k oslavám. Na dnešek totiž připadají narozeniny princezny Charlotte, jediné dcery prince Williama a jeho manželky Kate. Gratulace od představitelů monarchie už dorazily.
Mezi gratulanty samozřejmě nemohli chybět rodiče, tedy již zmínění William a Kate. "Přejeme Charlotte všechno nejlepší k jedenáctým narozeninám," napsali na sociálních sítích Kensingtonského paláce. Tam se také objevila aktuální fotografie sobotní oslavenkyně.
Charlotte se narodila 2. května 2015 v Londýně jako druhý potomek následníka trůnu a jeho manželky. Znamená to, že v pořadí následnictví na britský trůn je aktuálně třetí. Před ní jsou její tatínek a také starší sourozenec princ George.
Princezna má ještě mladšího bratříčka. Princ Louis oslavil narozeniny v minulém týdnu, čerstvě je mu osm let. Oproti rodičům chyběly děti na snímku z nedávné rodinné sešlosti u příležitosti nedožitých stých narozenin Alžběty II.
Fotografie členů britské královské rodiny se objevila na oficiálních sociálních sítích. Uprostřed snímku pochopitelně stál královský pár, tedy král Karel III. a královna Camilla. Dále nechyběli princezna Anna či oba princové Edwardové.
Nikoho asi nepřekvapilo, že na fotce chyběl bývalý princ Andrew, jehož pověst je neuvěřitelně poznamenaná kauzou kolem finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Focení vynechali také princ Harry a jeho manželka Meghan, kteří poslední roky žijí ve Spojených státech amerických.
