Je třetí v pořadí na britský trůn. Princezna Charlotte oslavila narozeniny

Lucie Podzimková

2. května 2026 21:57

Princezna Charlotte slaví jedenácté narozeniny.
Britská královská rodina má během první květnové soboty důvod k oslavám. Na dnešek totiž připadají narozeniny princezny Charlotte, jediné dcery prince Williama a jeho manželky Kate. Gratulace od představitelů monarchie už dorazily. 

Mezi gratulanty samozřejmě nemohli chybět rodiče, tedy již zmínění William a Kate. "Přejeme Charlotte všechno nejlepší k jedenáctým narozeninám," napsali na sociálních sítích Kensingtonského paláce. Tam se také objevila aktuální fotografie sobotní oslavenkyně. 

Charlotte se narodila 2. května 2015 v Londýně jako druhý potomek následníka trůnu a jeho manželky. Znamená to, že v pořadí následnictví na britský trůn je aktuálně třetí. Před ní jsou její tatínek a také starší sourozenec princ George. 

Princezna má ještě mladšího bratříčka. Princ Louis oslavil narozeniny v minulém týdnu, čerstvě je mu osm let. Oproti rodičům chyběly děti na snímku z nedávné rodinné sešlosti u příležitosti nedožitých stých narozenin Alžběty II.

Fotografie členů britské královské rodiny se objevila na oficiálních sociálních sítích. Uprostřed snímku pochopitelně stál královský pár, tedy král Karel III. a královna Camilla. Dále nechyběli princezna Anna či oba princové Edwardové. 

Nikoho asi nepřekvapilo, že na fotce chyběl bývalý princ Andrew, jehož pověst je neuvěřitelně poznamenaná kauzou kolem finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Focení vynechali také princ Harry a jeho manželka Meghan, kteří poslední roky žijí ve Spojených státech amerických.  

Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz

Princezna Kate přiblížila lidem, jak tráví čas se svými dětmi

Princezna Kate se po boji se zákeřnou rakovinou od podzimu vrátila k plnění povinností člena královské rodiny. Do její agendy patří projekt, který se týká výchovy nejmenších dětí v prvních letech po narození. V jeho rámci ukázala manželka následníka trůnu něco, co by jinak nespatřilo světlo světa. 

Kometa Brno

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

Donald Trump

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

Americká armáda, ilustrační fotografie.

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

Češi v úvodním utkání nakonec porazily Švýcary 5:4

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.

Andrej Babiš

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

Juraj Loj v úspěšném filmu Sbormistr.

Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo

Problémy úspěšného filmu Sbormistr pokračují. Další soud totiž potvrdil stopku pro jeho televizní vysílání. Soud konstatoval, že pro tvůrce, kteří se věnují trestným činům inspirovaným skutečnými událostmi, platí zvýšené nároky ve vztahu k obětem trestné činnosti.

Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem

Koncem dubna se potvrdilo to, o čem se v tuzemském hokejovém prostředí spekulovalo už delší dobu. Novým trenérem hokejové Sparty se stává Patrik Augusta, bývalý úspěšný trenér hokejových reprezentantů do 20 let. Spolu s ním budou nový sparťanský realizační tým tvořit asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík. Brankáře pak nově bude mít na starosti Michal Neuvirth. Šestapadesátiletý Augusta má sparťany vést alespoň dva roky, neboť právě na tak dlouho dobu s pražským klubem podepsal smlouvu.

