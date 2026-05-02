Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.
Součástí kádru připravujícího se v těchto týdnech na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku se stal již třinecký forvard Petr Sikora. Tento dvacetiletý hokejista byl povolán do boje jako náhrada za zmíněného zraněného Špačka. „Je to jeden z kluků, co měli úspěšné dvacítky. Už po olympiádě jsme avizovali, že jim budeme chtít dát šanci. Jeví se velmi dobře. Byla tam jediná otázka, jestli je v pořádku po zdravotní stránce, ale je stoprocentně připravený a může zasáhnout do sobotního zápasu,“ uvedl k osobě Petra Sikory jeden z asistentů Jiří Kalous.
V případě, že by se dostal Sikora do závěrečné nominace na světový šampionát ve Švýcarsku, jednalo by se v jeho případě o druhý vrchol v sezóně, kterého se zúčastní. Na přelomu roku jako kapitán totiž dovedl ke světovým stříbrným medailím hokejové reprezentanty do 20 let a právě Sikora k těmto medailím svým výkonem pomohl měrou vrchovatou. V nedávno skončené extraligové sezóně pak dopomohl Třinci k cestě do finále play-off, v němž však Slezané nestačili na Pardubice. „Jde o velmi inteligentního hráče. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný, umí soupeři zalézt pod kůži. Jsme na něj zvědaví v konfrontaci soupeřů tady na Euro Hockey Tour. Věříme, že se ukáže, že v sobě má obrovský potenciál,“ pokračoval Kalous.
Právě proto, že Sikora patří mezi ty hokejisty, který končil extraligovou sezónu nejpozději, chtěl realizační tým tohoto hráče povolat až o něco později. Do tohoto plánu ale hodilo vidle zranění Michaela Špačka. „Ohledně ostatních finalistů ale počkáme, je to věcí generálního manažera Jirky Šlégra a Radima (Rulíka), jak si s nimi zavolají. Jaký je vůbec jejich zdravotní stav a tak dále,“ prozradil Kalous, jaký bude postup ohledně povolávání dalších extraligových finalistů.
Zůstává taktéž nadále otázkou, zda extraligoví finalisté budou součástí reprezentačního kádru i tehdy, co odcestuje za několik dní na další turnaj v rámci Euro Hockey Tour do Švédska, který už bude generálkou na světový šampionát. „Uvidíme, jak se s nimi domluví Radim. Kluci, o kterých uvažujeme, jsou prověření hráči, kteří znají systém. Mají v nohách těžkou sezonu. Nepotřebujeme je zkoušet. Bude to o dohodě,“ řekl k tomu konkrétně Kalous.
Pokud jde o obránce Hronka, ten zápas nedohrál po tvrdém zákroku Mikaela Seppäläho v závěrečných minutách. Kouč Rulík hned po zápase však vyjádřil i nad jeho budoucností v přípravě obavy. A to ještě před tím, než hráč absolvoval všechna potřebná vyšetření.
„Probíhají vyšetření. Ještě nemáme zcela konkrétní výsledky, teď čekáme na magnetickou rezonanci. Jsme vždycky pozitivní, takže věříme, že to bude v pořádku,“ řekl však později o stavu Filipa Hronka Kalous. Ten kvitoval, že Hronek zůstal s týmem i nadále a že sledoval páteční trénink i v civilu. „Určitě je pozitivní zprávou, že je tady s námi. Možnost jeho víkendového startu teď neřešíme. Prioritou samozřejmě je, aby se dal zdravotně do pořádku. Uvidíme, co řeknou lékaři. Musí ještě absolvovat hloubkové, podrobné vyšetření. Tam se ukáže, jak to všechno bude vypadat dál,“ dodal Kalous.
