Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

David Holub

2. května 2026 15:24

Foto: Instagram/Český hokej

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.

Součástí kádru připravujícího se v těchto týdnech na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku se stal již třinecký forvard Petr Sikora. Tento dvacetiletý hokejista byl povolán do boje jako náhrada za zmíněného zraněného Špačka. „Je to jeden z kluků, co měli úspěšné dvacítky. Už po olympiádě jsme avizovali, že jim budeme chtít dát šanci. Jeví se velmi dobře. Byla tam jediná otázka, jestli je v pořádku po zdravotní stránce, ale je stoprocentně připravený a může zasáhnout do sobotního zápasu,“ uvedl k osobě Petra Sikory jeden z asistentů Jiří Kalous.

V případě, že by se dostal Sikora do závěrečné nominace na světový šampionát ve Švýcarsku, jednalo by se v jeho případě o druhý vrchol v sezóně, kterého se zúčastní. Na přelomu roku jako kapitán totiž dovedl ke světovým stříbrným medailím hokejové reprezentanty do 20 let a právě Sikora k těmto medailím svým výkonem pomohl měrou vrchovatou. V nedávno skončené extraligové sezóně pak dopomohl Třinci k cestě do finále play-off, v němž však Slezané nestačili na Pardubice. „Jde o velmi inteligentního hráče. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný, umí soupeři zalézt pod kůži. Jsme na něj zvědaví v konfrontaci soupeřů tady na Euro Hockey Tour. Věříme, že se ukáže, že v sobě má obrovský potenciál,“ pokračoval Kalous.

Právě proto, že Sikora patří mezi ty hokejisty, který končil extraligovou  sezónu nejpozději, chtěl realizační tým tohoto hráče povolat až o něco později. Do tohoto plánu ale hodilo vidle zranění Michaela Špačka. „Ohledně ostatních finalistů ale počkáme, je to věcí generálního manažera Jirky Šlégra a Radima (Rulíka), jak si s nimi zavolají. Jaký je vůbec jejich zdravotní stav a tak dále,“ prozradil Kalous, jaký bude postup ohledně povolávání dalších extraligových finalistů.

Zůstává taktéž nadále otázkou, zda extraligoví finalisté budou součástí reprezentačního kádru i tehdy, co odcestuje za několik dní na další turnaj v rámci Euro Hockey Tour do Švédska, který už bude generálkou na světový šampionát. „Uvidíme, jak se s nimi domluví Radim. Kluci, o kterých uvažujeme, jsou prověření hráči, kteří znají systém. Mají v nohách těžkou sezonu. Nepotřebujeme je zkoušet. Bude to o dohodě,“ řekl k tomu konkrétně Kalous.

Pokud jde o obránce Hronka, ten zápas nedohrál po tvrdém zákroku Mikaela Seppäläho v závěrečných minutách. Kouč Rulík hned po zápase však vyjádřil i nad jeho budoucností v přípravě obavy. A to ještě před tím, než hráč absolvoval všechna potřebná vyšetření.

„Probíhají vyšetření. Ještě nemáme zcela konkrétní výsledky, teď čekáme na magnetickou rezonanci. Jsme vždycky pozitivní, takže věříme, že to bude v pořádku,“ řekl však později o stavu Filipa Hronka Kalous. Ten kvitoval, že Hronek zůstal s týmem i nadále a že sledoval páteční trénink i v civilu. „Určitě je pozitivní zprávou, že je tady s námi. Možnost jeho víkendového startu teď neřešíme. Prioritou samozřejmě je, aby se dal zdravotně do pořádku. Uvidíme, co řeknou lékaři. Musí ještě absolvovat hloubkové, podrobné vyšetření. Tam se ukáže, jak to všechno bude vypadat dál,“ dodal Kalous.

Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem

Koncem dubna se potvrdilo to, o čem se v tuzemském hokejovém prostředí spekulovalo už delší dobu. Novým trenérem hokejové Sparty se stává Patrik Augusta, bývalý úspěšný trenér hokejových reprezentantů do 20 let. Spolu s ním budou nový sparťanský realizační tým tvořit asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík. Brankáře pak nově bude mít na starosti Michal Neuvirth. Šestapadesátiletý Augusta má sparťany vést alespoň dva roky, neboť právě na tak dlouho dobu s pražským klubem podepsal smlouvu.
HC Dynamo Pardubice slaví na Pernštýnském náměstí s fanoušky zisk titulu

Pardubice se po čtrnácti letech konečně dočkaly. Titul jim vystřelil Červenka

Tuzemská extraligová sezóna 2025/26 je po úterku definitivně minulostí. To proto, že Východočeši ovládli šestý finálový zápas mezi Třincem a Pardubicemi a celou finálovou sérii vyhráli 4:2 na zápasy. Průběh závěrečného zápasu byl vyrovnaný, takže za stavu 4:4 musel jít až do prodloužení. To však trvalo pouhých 57 vteřin, neboť právě za tak krátkou dobu rozhodl ten z nejzkušenějších – Roman Červenka, který se díky dvěma brankám v tomto zápase dostal na metu 201 gólů v české extralize a je tak výrazně pod tímto titulem pro Pardubice podepsán.

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

Andrej Babiš

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo

Problémy úspěšného filmu Sbormistr pokračují. Další soud totiž potvrdil stopku pro jeho televizní vysílání. Soud konstatoval, že pro tvůrce, kteří se věnují trestným činům inspirovaným skutečnými událostmi, platí zvýšené nároky ve vztahu k obětem trestné činnosti.

Tomáš Portlík

ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík

Členové pražské ODS a TOP 09 dnes v parku Přátelství na Praze 9 odstartovali kampaň pro letošní komunální volby. Stvrdili tím, že do boje o magistrát půjdou strany společně. Tento krok představuje pokračování skvělé spolupráce v rámci končícího volebního období – koalice proto ponese název SPOLU pro Prahu. 

Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech

Ve Venezuele ve čtvrtek přistálo první letadlo amerických aerolinek po sedmi letech. Snaha o obnovení leteckého provozu mezi oběma zeměmi navazuje na lednovou operaci, při které američtí vojáci z jihoamerické země odvezli jejího prezidenta Nicolase Madura. 

