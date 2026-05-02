Pavel má nového spolupracovníka, působil v Černínském paláci

Prezident Petr Pavel bude mít na Pražském hradě nového spolupracovníka, který v minulosti pracoval na jiném z důležitých úřadů. Jde o bývalého mluvčího ministerstva zahraničí, jenž se stane novou posilou komunikačního odboru.
Pražský hrad informoval o nové posile během středečního odpoledne prostřednictvím sociální sítě X. "Odbor komunikace Kanceláře prezidenta republiky od 1. května posílí Daniel Drake," uvedla kancelář.
Hrad zároveň rovnou objasnil, co bude nový zaměstnanec dělat pro prezidenta Petra Pavla a jeho spolupracovníky. "Bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta republiky," zmínila KPR.
Daniel Drake vystudoval mezinárodní vztahy na univerzitě v britském Portsmouthu a také mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze. Tři roky působil jako tiskový mluvčí Ministerstva zahraničních věcí. Předtím pracoval v České televizi a na zpravodajském webu Novinky jako zahraniční redaktor.
V Černínském paláci dělal Drake mluvčího za éry předchozího šéfa diplomacie Jana Lipavského. Na ministerstvu skončil v lednu, tedy již po nástupu současného ministra Petra Macinky (Motoristé), jenž se shodou okolností dostal do sporu s prezidentem Pavlem.
Zdroj: Lucie Podzimková