Obchody na Svátek práce normálně fungovaly. Příště bude situace jiná

První z dvojice květnových svátků, tedy Svátek práce, je letos minulostí. Obchody během úvodního květnového dne fungovaly bez jakýchkoliv omezení, což ale nebude platit příští pátek.
Od roku 2016 v Česku platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky.
Zákaz se naposledy uplatnil o Velikonocích. Zatímco na Velký pátek fungovaly obchody bez jakýchkoliv omezení, tedy ve stejném režimu jako na Svátek práce, na Velikonoční pondělí zůstalo zavřeno.
Znovu se budou provozovatelé muset řídit zmíněným zákonem v příštím týdnu. Na Den vítězství se větší prodejny uzavřou a k dispozici budou lidem pouze večerky či dovážkové služby.
Po květnových svátcích budou následovat ty červencové, konkrétně Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa. Obchody budou při této příležitosti fungovat bez omezení. Zákon se opět uplatní až 28. září na Den české státnosti.
Kriminalisté v Irsku vyšetřují vraždu Češky. Těžce zraněnou čtyřiačtyřicetiletou ženu našli v pondělí večer v domě ve městě Waterford. Na případ upozornil web novinky.cz. Žena zemřela v nemocnici, zadržen byl čtyřicetiletý muž.
