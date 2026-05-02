Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let

Odborníci v posledních dnech bijí na poplach, protože sucho v Česku se prohlubuje. Za březen a duben spadlo nejméně srážek minimálně od roku 1961, potvrdil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Srážkově výrazně podprůměrné období začalo od konce února. Především duben byl na srážky skromný, v průměru spadlo v Česku pouze 13 milimetrů. "Když ale sečteme srážkové úhrny za měsíce březen a duben, tak dojdeme k tomu, že bylo v průměru na celé naše území naměřeno pouze 32 mm," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Porovnáním s dlouhou řadou pozorování zjistili, že minimálně od roku 1961 jde o nejnižší součet za dvojici jarních měsíců. Za posledních 66 let už jen jednou spadlo za březen a duben méně než 40 milimetrů srážek, konkrétně 38 milimetrů v roce 1974.
"V roce 2003, který byl také chudý na srážky, a kdy se následně sucho také výrazně prohloubilo, spadlo za tyto dva měsíce 42 mm. Normál za období 1991-2020 pro tyto dva měsíce činí 85 mm (46+39). Průměr za celé zmiňované období 66 let od roku 1961 činí 83 mm," upozornili experti.
Už loňský rok byl navíc srážkově podprůměrný, spadlo 83 procent normálu. Také zima byla s výjimkou února chudá na srážky, sněhu bylo podprůměrně a mimo hřebeny hor většinou roztál už koncem února. Není tak pochyb o tom, že vláha v krajině chybí, konstatoval ČHMÚ.
"Nejvíce je to vidět ve svrchní vrstvě půdy, ale také u hladin podzemních vod. Hluboké vrty jsou na tom aktuálně nejhůře nejen v porovnání se všemi dubny od roku 1991, ale dokonce se všemi měsíci od tohoto data. Společně s oteplením a rozvojem vegetace začínají v posledních dnech rychleji zaklesávat i hladiny povrchových vod. Pod stavem sucha jich zatím není mnoho, ale vůči dlouhodobým průměrům pro měsíce duben a květen jsou většinou výrazně až mimořádně podprůměrné," dodali odborníci.
Související
Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo
Počasí o prodlouženém víkendu: Do Česka poprvé dorazí léto
před 4 minutami
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
před 50 minutami
Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak
před 1 hodinou
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
před 2 hodinami
Obchody na Svátek práce normálně fungovaly. Příště bude situace jiná
před 3 hodinami
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
před 4 hodinami
Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo
včera
Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo
včera
Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem
včera
Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu
včera
Květnové svátky zasahují do života i některým důchodcům. Mění se výplatní termíny
včera
ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík
včera
Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz
včera
Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech
včera
Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám
včera
Policie zasahovala u potyčky v ulicích Prahy. V poutech skončilo několik lidí
včera
Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru
včera
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
včera
Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup
včera
Historie letního času v Čechách. Poprvé se zavedl před 110 lety
včera
V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku
Kriminalisté v Irsku vyšetřují vraždu Češky. Těžce zraněnou čtyřiačtyřicetiletou ženu našli v pondělí večer v domě ve městě Waterford. Na případ upozornil web novinky.cz. Žena zemřela v nemocnici, zadržen byl čtyřicetiletý muž.
