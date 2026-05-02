Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let

Jan Hrabě

2. května 2026 9:58

Počasí, ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

Odborníci v posledních dnech bijí na poplach, protože sucho v Česku se prohlubuje. Za březen a duben spadlo nejméně srážek minimálně od roku 1961, potvrdil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Srážkově výrazně podprůměrné období začalo od konce února. Především duben byl na srážky skromný, v průměru spadlo v Česku pouze 13 milimetrů. "Když ale sečteme srážkové úhrny za měsíce březen a duben, tak dojdeme k tomu, že bylo v průměru na celé naše území naměřeno pouze 32 mm," uvedli meteorologové na sociální síti X. 

Porovnáním s dlouhou řadou pozorování zjistili, že minimálně od roku 1961 jde o nejnižší součet za dvojici jarních měsíců. Za posledních 66 let už jen jednou spadlo za březen a duben méně než 40 milimetrů srážek, konkrétně 38 milimetrů v roce 1974. 

"V roce 2003, který byl také chudý na srážky, a kdy se následně sucho také výrazně prohloubilo, spadlo za tyto dva měsíce 42 mm. Normál za období 1991-2020 pro tyto dva měsíce činí 85 mm (46+39). Průměr za celé zmiňované období 66 let od roku 1961 činí 83 mm," upozornili experti.

Už loňský rok byl navíc srážkově podprůměrný, spadlo 83 procent normálu. Také zima byla s výjimkou února chudá na srážky, sněhu bylo podprůměrně a mimo hřebeny hor většinou roztál už koncem února. Není tak pochyb o tom, že vláha v krajině chybí, konstatoval ČHMÚ. 

"Nejvíce je to vidět ve svrchní vrstvě půdy, ale také u hladin podzemních vod. Hluboké vrty jsou na tom aktuálně nejhůře nejen v porovnání se všemi dubny od roku 1991, ale dokonce se všemi měsíci od tohoto data. Společně s oteplením a rozvojem vegetace začínají v posledních dnech rychleji zaklesávat i hladiny povrchových vod. Pod stavem sucha jich zatím není mnoho, ale vůči dlouhodobým průměrům pro měsíce duben a květen jsou většinou výrazně až mimořádně podprůměrné," dodali odborníci. 

před 4 hodinami

Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo

Související

Více souvisejících

Počasí Sucho Déšť ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 50 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

Problémy úspěšného filmu Sbormistr pokračují. Další soud totiž potvrdil stopku pro jeho televizní vysílání. Soud konstatoval, že pro tvůrce, kteří se věnují trestným činům inspirovaným skutečnými událostmi, platí zvýšené nároky ve vztahu k obětem trestné činnosti.

Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem

Koncem dubna se potvrdilo to, o čem se v tuzemském hokejovém prostředí spekulovalo už delší dobu. Novým trenérem hokejové Sparty se stává Patrik Augusta, bývalý úspěšný trenér hokejových reprezentantů do 20 let. Spolu s ním budou nový sparťanský realizační tým tvořit asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík. Brankáře pak nově bude mít na starosti Michal Neuvirth. Šestapadesátiletý Augusta má sparťany vést alespoň dva roky, neboť právě na tak dlouho dobu s pražským klubem podepsal smlouvu.

včera

včera

včera

Tomáš Portlík

ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík

Členové pražské ODS a TOP 09 dnes v parku Přátelství na Praze 9 odstartovali kampaň pro letošní komunální volby. Stvrdili tím, že do boje o magistrát půjdou strany společně. Tento krok představuje pokračování skvělé spolupráce v rámci končícího volebního období – koalice proto ponese název SPOLU pro Prahu. 

včera

včera

včera

Andrej Babiš a Karel Havlíček přicházejí na zasedání nové vlády

Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám

V Uzbekistánu zakončili premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) pracovní cestu po střední Asii. Delegaci doprovázela podnikatelská mise čítající přibližně 50 zástupců českých firem. Na programu byla i účast na česko-uzbeckém podnikatelském fóru, jednání s nejvyššími představiteli země i návštěva průmyslových podniků. Škoda Group podepsala miliardový kontrakt o dodávce a servisu elektrických vlaků.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku

Kriminalisté v Irsku vyšetřují vraždu Češky. Těžce zraněnou čtyřiačtyřicetiletou ženu našli v pondělí večer v domě ve městě Waterford. Na případ upozornil web novinky.cz. Žena zemřela v nemocnici, zadržen byl čtyřicetiletý muž. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy