Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz

Lucie Podzimková

1. května 2026 17:21

Volodymyr Zelenskyj Foto: FDFA Communication

Ukrajina připravuje zásadní armádní reformu, potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle jeho slov se má soustředit především na to, aby si vojáci nasazení na frontě ve válce se sousedním Ruskem důstojně a dobře vydělali. 

Zelenskyj v pátek uvedl, že Ukrajina spustí armádní reformu. "V dubnu jsme se shodli na klíčových oblastech reformy. Teď v květnu budeme finalizovat klíčové detaily. V červnu začneme s reformou a už musí přijít první výsledky, především v oblasti finanční podpory vojáků, seržantů a velitelů," napsal na sociální síti X. 

Ukrajinský prezident zdůraznil, že hlavním úkolem je zvýšení platů na principu spravedlnosti. Vyšší výdělky mají zajistit bojové mise na frontové linii či bojové a velitelské zkušenosti. "Minimální úroveň musí být nejméně 30 000 hřiven pro nebojové pozice. Pro bojové pozice by měla být několikrát vyšší. Pro ukrajinské velitele, bojové seržanty a důstojníky musí být plat důstojný a výrazně vyšší," konstatoval. 

Podle Zelenského je nutné věnovat speciální pozornost pěchotě. "Ukrajinský pěšák, který drží frontovou linii, musí cítit, že náš stát ho skutečně respektuje. Nařídil jsem zavedení zvláštních smluv přímo pro naši pěchotu s platbami v rozmezí 250 000 až 400 000 hřiven v závislosti na plnění bojových misí," zmínil politik. 

Kyjev zároveň cítí potřebu změnit přístup k obsazením jednotek a dalšího armádního personálu. "Nařídil jsem posílení smluvního systému v Ozbrojených silách tak, aby rozšířením smluvní složky byly zajištěny definované podmínky délky služby a – již od letošního roku – stala se možnou postupná propuštění ze služby pro ty, kteří byli povoláni dříve, na základě jasných časových kritérií," podotkl. 

Velení armády a ukrajinský ministr obrany mají v následujících dnech prodiskutovat realizaci reformy s veliteli a zapracovat jejich případné nápady a návrhy. "Příští týden očekávám zprávu o konkrétních krocích k realizaci reformy – včetně harmonogramu zvýšených plateb od června a systému aktualizovaných smluv," dodal Zelenskyj. 

