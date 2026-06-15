Syn norské princezny je násilník, potvrdil soud. Má si odsedět čtyři roky

Norský soud uznal Mariuse Borga Høibyho, devětadvacetiletého syna korunní princezny Mette-Marit, vinným ze dvou znásilnění a udělil mu čtyřletý trest odnětí svobody. Informovala o tom britská stanice BBC.
Høiby nebyl osobně přítomen při vyhlášení rozsudku, připojil se vzdáleně prostřednictvím videa. Žalobci pro syna princezny žádali o trest v délce sedmi let a sedmi měsíců. Obhájci byli připraveni přijmout osmnáctiměsíční trest odnětí svobody.
Trojice soudců ze soudu v Oslu sice zprostila Høibyho obžaloby v dalších dvou případech znásilnění, ale zároveň jej uznala vinným z řady dalších menších provinění. Očekává se, že obhajoba se proti rozhodnutí odvolá.
Soudní projednávání kauzy začalo v únoru, Høiby na úvod popřel vinu. Případ začal předloni v srpnu, kdy jej zadržela policie po hádce v bytě v Oslu. Syn princezny přiznal, že byl násilný vůči tehdejší partnerce a ničil věci v jejím bytě. Ukázalo se tenkrát, že byl pod vlivem alkoholu a drog. Devětadvacetiletý muž měl být násilnický i vůči dalším ženám. Dokonce měl zákaz kontaktovat některé expartnerky.
Princezna Mette-Marit a princ Haakon dopředu oznámili, že se soudního procesu osobně nezúčastní. "Rozhodli jsme se, že nebudeme přítomní v soudní síni a nebudeme se k soudnímu procesu vyjadřovat," řekl princ v norské veřejnoprávní televizi.
Borg Høiby je synem princezny z předchozího vztahu. Mette-Marit, která není aristokratického původu, má s princem Haakonem další dvě děti. Trpí nevyléčitelnou plicní fibrózou a přišla o nevlastního bratra, který byl jako policista zastřelen při teroristickém útoku na ostrově Utøya v roce 2011.
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Zdroj: Jan Hrabě