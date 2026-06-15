Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do stávky

Zástupci iniciativy Veřejnoprávně oficiálně potvrdili, že pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do výstražné stávky. Tímto krokem reagují na pondělní krok kabinetu, který schválil legislativní návrh na úplné zrušení koncesionářských poplatků a citelné snížení rozpočtů obou veřejnoprávních institucí. Podobu protestní akce a její přesný harmonogram plánují organizátoři zveřejnit během nadcházející středy.
Podle vyjádření, které iniciativa zveřejnila na své sociální síti, vládní koalice svým rozhodnutím potvrdila snahu vytvořit slabá a snadno ovladatelná média. Nový model financování by podle nich obě instituce paralyzoval a budoucím vládám poskytl nástroj, jak jejich rozpočty kdykoliv dál podle potřeby snižovat. Představitelé iniciativy takový postup označili za frontální útok na nezávislost veřejné služby a deklarovali připravenost ji aktivně bránit.
Napětí mezi zaměstnanci a politickou reprezentací trvá již delší dobu. Personál obou médií dlouhodobě odmítá snahy kabinetu Andreje Babiše převést financování televize a rozhlasu pod přímou kontrolu státního rozpočtu. Vláda však v pondělí schválila návrh, který v tomto duchu předložil ministr kultury Oto Klempíř.
Odboráři a nespokojení zaměstnanci již dříve projevili svůj nesouhlas například 3. června, kdy se stovky z nich sešly v černém oblečení před budovou České televize na Kavčích horách. Současná stávka by se podle předběžných odhadů mohla uskutečnit na začátku příštího týdne. Detailní informace k jejímu průběhu oznámí zástupci iniciativy ve středu symbolicky v čase za pět minut dvanáct.
Schválení vládního návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií už vyvolalo ostrou reakci ze strany jejich vedení. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek i šéf Českého rozhlasu René Zavoral shodně varují, že pokud nová legislativa projde parlamentem, obě instituce se nevyhnou masivnímu propouštění.
Podle prvních odhadů by mohlo o práci přijít celkově 450 až 700 zaměstnanců, přičemž obě klíčová média by kvůli zrušení koncesionářských poplatků přišla zhruba o patnáct procent svých dosavadních příjmů.
Vládní plán počítá s tím, že namísto současných poplatků ve výši 150 korun pro televizi a 55 korun pro rozhlas budou obě instituce navázány přímo na státní rozpočet. Částky, které pro ně ministr kultury Oto Klempíř vyčlenil, se však vrací na úroveň před loňskou valorizací. Česká televize by tak měla nově dostávat 5,74 miliardy korun a Český rozhlas 2,065 miliardy korun, což pro televizi znamená propad o miliardu a pro rozhlas o 350 milionů korun ročně.
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