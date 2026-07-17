Nástupce Václava Moravce není znám. Nový pořad ČT začne na konci srpna

Televizní diváci se na konci srpna dočkají nové politické diskuze České televize, která definitivně nahradí Otázky Václava Moravce, jejichž hlavní protagonista na jaře odešel z veřejnoprávního média.
"Bude to určitě velká změna a musí se povést," řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek na středečním jednání Rady ČT v Ostravě. Už v průběhu prázdnin mají vzniknout pilotní epizody, momentálně se pracuje na vybavení studia. Zatím ale není známo, kdo bude nový diskuzní formát moderovat.
Moravec oznámil svůj konec v ČT na závěr posledního vydání svého pořadu na začátku března. "Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl.
"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům.
Moravec byl moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí. Po konci v ČT spustil vlastní mediální projekt, kde moderuje i pořad podobného formátu, jakým byly Otázky.
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Hynek Chudárek , Česká televize , Václav Moravec
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Zdroj: Jan Hrabě