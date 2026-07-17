Nástupce Václava Moravce není znám. Nový pořad ČT začne na konci srpna

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. července 2026 21:54

Česká televize
Česká televize Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Televizní diváci se na konci srpna dočkají nové politické diskuze České televize, která definitivně nahradí Otázky Václava Moravce, jejichž hlavní protagonista na jaře odešel z veřejnoprávního média. 

"Bude to určitě velká změna a musí se povést," řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek na středečním jednání Rady ČT v Ostravě. Už v průběhu prázdnin mají vzniknout pilotní epizody, momentálně se pracuje na vybavení studia. Zatím ale není známo, kdo bude nový diskuzní formát moderovat. 

Moravec oznámil svůj konec v ČT na závěr posledního vydání svého pořadu na začátku března. "Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl. 

"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům. 

Moravec byl moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí. Po konci v ČT spustil vlastní mediální projekt, kde moderuje i pořad podobného formátu, jakým byly Otázky. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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