Je to v rozporu se závěry schůzky s Klempířem, reaguje ČT na návrh mediální novely

Jan Hrabě

15. dubna 2026 19:51

Nový generální ředitel ČT Hynek Chudárek Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká televize se poprvé vyjádřila k představenému návrhu na změnu financování tuzemských veřejnoprávních médií. Od příštího roku by měly prostředky dostávat ze státního rozpočtu. ČT dala najevo, že preferuje pokračování poplatků. 

Klempíř v úterý představil mediální novelu v Poslanecké sněmovně. "Poplatky se ruší, Česká televize a Český rozhlas se neslučují, rady ČT a ČRo necháváme beze změny," uvedl s tím, že nový zákon by měl platit od začátku příštího roku. Do té dobu musí projít připomínkovým řízením a projednáním v obou parlamentních komorách. 

Podle ministra návrh zaručuje nezávislost veřejnoprávních médií, které nebudou přímo podřízeny ministerstvu či jinému státnímu úřadu. "Do programové činnosti nesmí zasahovat žádný státní orgán ani politický subjekt. Nezávislost je dále podpořena tím, že rozhlas i televize hospodaří s vlastním majetkem odděleným od státu," poznamenal. 

Vedení televize v úterý uvedlo, že zatím nemělo návrh zákona k dispozici, takže se s ním musí nejprve seznámit. "Hynek Chudárek považuje dnes zveřejněné informace v rozporu se závěry páteční schůzky a znovu vyzývá příslušné politické subjekty v čele s ministrem kultury k jednání a k vytvoření pracovní skupiny, ve které budou zastoupeni jak odborníci z obou veřejnoprávních médií, tak z ministerstva kultury," napsala ČT na sociální síti X.

Na Kavčích horách i nadále preferují financování prostřednictvím poplatků ve stávající výši. "Pouze tak je (ČT) schopna poskytovat rozsah veřejné služby jako doposud, dostát všem smluvním závazkům, plnit schválené dlouhodobé pětileté plány a naplňovat uzavřené memorandum," konstatovalo vedení. 

Nový model financování pak označilo za nedostatečně předvídatelný. "Současně není podle předběžných propočtů pravdou, že novela vrací objem finančních prostředků, se kterými by případně Česká televize nově disponovala, do roku 2024. Podle generálního ředitele Hynka Chudárka se jedná o podstatně výraznější propad," sdělila ČT.

"Z aktuálních informací, které má vedení ČT zprostředkovaně k dispozici, se jeví jako zřejmé, že pokud novelizovaný zákon vstoupí v platnost, bude muset management televize přijmout razantní opatření s viditelným dopadem na rozsah veřejné služby," dodala televize. 

Česká televize by podle novely dostala na provoz v příštím roce přes 5,7 miliardy korun, Český rozhlas by hospodařil s částkou 2,07 miliardy korun. Obě instituce letos vyberou na poplatcích více, konkrétně 6,73 miliardy korun v případě ČT a 2,48 miliardy korun v případě ČRo. "Pevná částka je každoročně valorizována, obě instituce budou procházet kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu," zmínil ministr kultury. 

