ČT se obává kolapsu. Lidé přijdou o StarDance, varuje Grolich

Přijdete o StarDance či hokejové přenosy, vzkazuje jihomoravský hejtman a favorit blížící se volby nového předsedy lidovců Jan Grolich (KDU-ČSL) občanům, kteří se radují z posledních událostí kolem České televize.
Grolich se domnívá, že zejména Motoristé a SPD jako koaliční partneři hnutí ANO chtějí zničit veřejnoprávní Českou televizi. Podle jihomoravského hejtmana to vypadá, že premiér Andrej Babiš (ANO) nechce jejich tlaku jakkoliv vzdorovat. Uvedl to v příspěvku na sociální síti X.
"Když se řešilo zrušení poplatků a nahrazení platbou z rozpočtu, tak se to aspoň tvářilo, že je to jenom formalita. Sice to není pravda, ale aspoň se tak trochu styděli za to říct, jak to je. Teď už se nestydí," napsal lidovecký politik. "Nic jiného ten návrh na odpuštění poplatků není, protože ten pokles je prostě likvidační. Vlastně mi přijde fajn, že už se za nic neschovávají," poznamenal.
Lidem se zároveň pokusil vysvětlit, že zásah do televizního rozpočtu nedopadne jen na zpravodajství. "Mimochodem, pokud se z toho, že si někdo došlápne na veřejnoprávní média radujete, tak chci říct, že jako první se škrtne hokej, Stardance a detektivky," vzkázal.
Ke krokům, které navrhují poslanci současné vládní koalice ve věci financování veřejnoprávních médií, tedy i Českého rozhlasu, se vyjádřil generální ředitel ČT Hynek Chudárek. "České televizi hrozí při přijetí avizovaných poslaneckých návrhů kolaps," uvedl na sociální síti X.
Podle Chudárka by televize v případě prosazení změny ohledně poplatků přišla o více než dvě miliardy korun, tedy o 30 procent příjmů. "Nevrátila by se tak výší příjmů do roku 2024, ale až do roku 2008. Tehdy však koruna měla vzhledem k inflaci jinou hodnotu, ČT hospodařila s příjmy z reklamy a provozní náklady byly celkově nižší," zmínil.
"Pokud by změna měla platit již od 1. července 2026, Česká televize nezvládne restrukturalizovat svůj provoz, plnit smluvní závazky a hrozí jí reálně bankrot," varoval televizní šéf.
Rozhlasové a televizní poplatky jsou jinou podobnou povinnou platbou, která slouží k financování médií veřejné služby, konkrétně České televize a Českého rozhlasu. Platí ho fyzické osoby, podnikatelé a firmy. Výše platby se loni po 17 letech zvýšila z 45 na 55 korun u rozhlasového poplatku a ze 135 na 150 korun u televizního poplatku.
Související
Česká televize , Hynek Chudárek , televizní poplatky , Jan Grolich (KDU-ČSL) , StarDance
Zdroj: Jan Hrabě