Výrazně přísnější opatření než v Austrálii. Británie zakáže dětem sociální sítě i chatování ve hrách

Libor Novák

15. června 2026 12:39

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Britský premiér Keir Starmer oznámil plán na úplný zákaz přístupu k sociálním sítím pro děti mladší 16 let. Podle jeho slov tento krok přinese skutečnou změnu pro budoucnost dětí v reakci na rostoucí obavy z negativních dopadů škodlivého internetového obsahu. 

Starmer zdůraznil, že sociální sítě činí děti nešťastnými, usnadňují jejich šikanu a obtěžování a mohou vážně poškozovat jejich duševní zdraví. Opatření, které jde ještě dál než podobný průkopnický zákaz v Austrálii, má zahrnovat všechny hlavní sociální platformy a samostatná omezení pro další online produkty včetně herních aplikací, kde má být zrušena možnost chatování s cizími lidmi.

Premiér připustil, že toto rozhodnutí nečiní lehce a že sociální sítě přinášejí mladým lidem i určité výhody, vládnutí je však podle něj o volbách a plošný zákaz považuje za správný krok. Změny představil během projevu v Downing Street, který byl vnímán jako snaha o zanechání politického odkazu v době, kdy se očekává, že bude brzy čelit výzvě v boji o vedení strany.

Starmer odmítl argumenty kritiků, že teenageři budou zákaz obcházet, a přirovnal situaci k regulaci prodeje alkoholu, u něhož se také neruší věková hranice jen proto, že se k němu někteří mladiství dokážou nelegálně dostat. Zákony podle něj vyjadřují společenské hodnoty a změní očekávání dětí i přístup rodičů.

Cílem britské vlády je schválit příslušnou legislativu do konce letošního roku, přičemž samotný zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Starmer oznámení učinil před publikem, ve kterém byli přítomni i aktivisté bojující za toto opatření, včetně rodičů, kteří přišli o své děti. Premiér jim poděkoval a dodal, že v otázce bezpečnosti a štěstí dětí nehodlá dělat kompromisy. Uznal, že prosazování a regulace takového zákona budou náročné, a proto vláda podrobně zkoumala dostupné důkazy a poučila se z kroků jiných zemí.

V reakci na dotazy ohledně možné negativní odezvy ze strany amerických technologických gigantů Starmer odmítl, že by byl odpůrcem moderních technologií nebo umělé inteligence. Prohlásil, že je možné podporovat technologický rozvoj a zároveň chránit děti před riziky, kterým jsou na internetu vystaveny. Podle údajů, které britská vláda zveřejnila, podpořilo zavedení minimální věkové hranice 16 let pro přístup k aplikacím devět z deseti rodičů, kteří se zapojili do vládní konzultace týkající se dospívání v online světě.

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