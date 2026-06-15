Tragédie v Chorvatsku má čtvrtou oběť. Tělo pohřešovaného našel dron

Počet obětí nedělní tragédie v Chorvatsku, kde se plachetnice s českými občany srazila s katamaránem, vzrostl na čtyři. Našlo se totiž tělo pohřešovaného muže, při pátrací akci posloužil podvodní dron.
"Čtvrté tělo se dá vytáhnout jeřábem nebo balony. Rozhodnou odborníci, kteří se na místo nálezu potopí," řekl Željko Kuštera z přístavu ve Splitu deníku Slobodna Dalmacija. Zmínil, že za svou pětatřicetiletou kariéru nezažili podobnou tragédii.
Tragická nehoda se stala v neděli před polednem, konkrétně kolem půl dvanácté, na místě mezi ostrovy Šolta a Brač v Jadranu. Katamarán měl v okamžiku srážky na palubě přes 120 osob, plachetnice vezla osm lidí.
Podle Kuštery se plachetnice, na které se plavili čeští občané, potopila do hloubky nejméně 50 metrů. "Podvodní dron chorvatské námořní pobřežní stráže ji prozkoumal a našel čtvrtou osobu, která byla na plavidle v době srážky s katamaránem," dodal.
Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štepán Šantrůček v neděli potvrdil, že zemřeli tři čeští občané. "Čtyři osoby z celkového počtu osmi lidí na jachtě byly převezeny do místní nemocnice. Nevíme ale, zda pohřešovaný a ti čtyři, kteří jsou v nemocnici, jsou českými občany," uvedl diplomat pro Radiožurnál.
Příčinu nehody by mělo objasnit probíhající vyšetřování, které mají na starosti příslušné složky a úřady.
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Zdroj: Jan Hrabě