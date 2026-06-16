V Chorvatsku vyprostili tělo čtvrté oběti nedělní tragické nehody

V Chorvatsku pokračuje vyšetřování nedělní tragické lodní nehody, kdy se po srážce potopila plachetnice s českou posádkou. Neštěstí nepřežili čtyři lidé. Z trosek lodě již bylo vyproštěno tělo čtvrtého zesnulého, jenž byl bezprostředně po incidentu pohřešován.
Tragická nehoda se stala v neděli před polednem, konkrétně kolem půl dvanácté, na místě mezi ostrovy Šolta a Brač v Jadranu. Katamarán měl v okamžiku srážky na palubě přes 120 osob, plachetnice vezla osm lidí.
Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štepán Šantrůček v neděli potvrdil, že zemřeli tři čeští občané. "Čtyři osoby z celkového počtu osmi lidí na jachtě byly převezeny do místní nemocnice. Nevíme ale, zda pohřešovaný a ti čtyři, kteří jsou v nemocnici, jsou českými občany," uvedl diplomat bezprostředně po události pro Radiožurnál.
Pátrací akce po pohřešovaném byla v pondělí úspěšná. Podvodní dron chorvatské námořní pobřežní stráže objevil tělo v plachetnice, která se po srážce potopila do hloubky nejméně 50 metrů.
Podle nejnovějších informací České televize již došlo k vyproštění těla čtvrté oběti tragédie. Zároveň pokračuje vyšetřování příčin nehody, kterou místní označili za tragédii, jakou nepamatují.
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