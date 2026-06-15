Likvidační, zní z ČRo. Chudárek nastínil, kde bude ČT muset škrtat

Schválení vládního návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií vyvolalo ostrou reakci ze strany jejich vedení. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek i šéf Českého rozhlasu René Zavoral shodně varují, že pokud nová legislativa projde parlamentem, obě instituce se nevyhnou masivnímu propouštění. Podle prvních odhadů by mohlo o práci přijít celkově 450 až 700 zaměstnanců, přičemž obě klíčová média by kvůli zrušení koncesionářských poplatků přišla zhruba o patnáct procent svých dosavadních příjmů.
Vládní plán počítá s tím, že namísto současných poplatků ve výši 150 korun pro televizi a 55 korun pro rozhlas budou obě instituce navázány přímo na státní rozpočet. Částky, které pro ně ministr kultury Oto Klempíř vyčlenil, se však vrací na úroveň před loňskou valorizací. Česká televize by tak měla nově dostávat 5,74 miliardy korun a Český rozhlas 2,065 miliardy korun, což pro televizi znamená propad o miliardu a pro rozhlas o 350 milionů korun ročně.
Podle Hynka Chudárka je takový skok zpět naprosto šokující a pro Českou televizi představuje téměř likvidační scénář. Šéf televize sice odmítá, že by v plánu bylo rušení celých vysílacích kanálů, avšak drastické omezení vlastní tvorby je podle něj nevyhnutelné. S útlumem výroby pak bude přímo spojen odchod 300 až 500 pracovníků, což Chudárek označil na základě současných propočtů za reálné číslo.
Podobně kritický je k vládnímu záměru také šéf Českého rozhlasu René Zavoral, podle něhož si rozpočet vynutí hluboké škrty v oblasti vysílání i programu. Rozhlas bude muset omezit své regionální stanice i tvorbu zaměřenou na děti a mládež. Vedení bude muset podle Zavorala složitě rozhodovat, zda raději ukončit vysílání stanice Radiožurnál Sport, nebo rovnou zrušit Symfonický orchestr Českého rozhlasu, přičemž o práci by mělo přijít 150 až 200 lidí.
Zavoral se zároveň důrazně ohradil proti tvrzení premiéra Andreje Babiše, že by veřejnoprávní instituce odmítaly šetřit, a připomněl, že rozhlas už dříve v provozních nákladech uspořil desítky až stovky milionů korun. Celý postup kabinetu a nedostatek předchozí diskuse podle něj ukazuje na snahu médiím ublížit. Vedení České televize hodlá o situaci dále jednat s vládními i opozičními politiky, přičemž Chudárek nevyloučil, že by plánovaná stávka zaměstnanců ohlášená na 22. června mohla kvůli tomuto vývoji ještě nabrat na intenzitě.
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