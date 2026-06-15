Likvidační, zní z ČRo. Chudárek nastínil, kde bude ČT muset škrtat

Libor Novák

15. června 2026 17:10

Česká televize
Česká televize Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Schválení vládního návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií vyvolalo ostrou reakci ze strany jejich vedení. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek i šéf Českého rozhlasu René Zavoral shodně varují, že pokud nová legislativa projde parlamentem, obě instituce se nevyhnou masivnímu propouštění. Podle prvních odhadů by mohlo o práci přijít celkově 450 až 700 zaměstnanců, přičemž obě klíčová média by kvůli zrušení koncesionářských poplatků přišla zhruba o patnáct procent svých dosavadních příjmů.

Vládní plán počítá s tím, že namísto současných poplatků ve výši 150 korun pro televizi a 55 korun pro rozhlas budou obě instituce navázány přímo na státní rozpočet. Částky, které pro ně ministr kultury Oto Klempíř vyčlenil, se však vrací na úroveň před loňskou valorizací. Česká televize by tak měla nově dostávat 5,74 miliardy korun a Český rozhlas 2,065 miliardy korun, což pro televizi znamená propad o miliardu a pro rozhlas o 350 milionů korun ročně.

Podle Hynka Chudárka je takový skok zpět naprosto šokující a pro Českou televizi představuje téměř likvidační scénář. Šéf televize sice odmítá, že by v plánu bylo rušení celých vysílacích kanálů, avšak drastické omezení vlastní tvorby je podle něj nevyhnutelné. S útlumem výroby pak bude přímo spojen odchod 300 až 500 pracovníků, což Chudárek označil na základě současných propočtů za reálné číslo.

Podobně kritický je k vládnímu záměru také šéf Českého rozhlasu René Zavoral, podle něhož si rozpočet vynutí hluboké škrty v oblasti vysílání i programu. Rozhlas bude muset omezit své regionální stanice i tvorbu zaměřenou na děti a mládež. Vedení bude muset podle Zavorala složitě rozhodovat, zda raději ukončit vysílání stanice Radiožurnál Sport, nebo rovnou zrušit Symfonický orchestr Českého rozhlasu, přičemž o práci by mělo přijít 150 až 200 lidí.

Zavoral se zároveň důrazně ohradil proti tvrzení premiéra Andreje Babiše, že by veřejnoprávní instituce odmítaly šetřit, a připomněl, že rozhlas už dříve v provozních nákladech uspořil desítky až stovky milionů korun. Celý postup kabinetu a nedostatek předchozí diskuse podle něj ukazuje na snahu médiím ublížit. Vedení České televize hodlá o situaci dále jednat s vládními i opozičními politiky, přičemž Chudárek nevyloučil, že by plánovaná stávka zaměstnanců ohlášená na 22. června mohla kvůli tomuto vývoji ještě nabrat na intenzitě.

před 1 hodinou

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do stávky

Související

Česká televize, ilustrační foto

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do stávky

Zástupci iniciativy Veřejnoprávně oficiálně potvrdili, že pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do výstražné stávky. Tímto krokem reagují na pondělní krok kabinetu, který schválil legislativní návrh na úplné zrušení koncesionářských poplatků a citelné snížení rozpočtů obou veřejnoprávních institucí. Podobu protestní akce a její přesný harmonogram plánují organizátoři zveřejnit během nadcházející středy.
Oto Klempíř a Boris Šťastný

Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. ČT přijde o miliardu, rozhlas o stamiliony

Vláda Andreje Babiše definitivně posvětila zásadní změnu v mechanismu, jakým jsou financována veřejnoprávní média. Kabinet na svém pondělním zasedání schválil novelu, která ruší stávající systém koncesionářských poplatků a nahrazuje jej přímým čerpáním ze státního rozpočtu. Tento krok, o kterém informoval ministr kultury Oto Klempíř za hnutí Motoristé sobě, představuje jeden z nejvýraznějších zásahů do fungování České televize a Českého rozhlasu za poslední dekády.

Více souvisejících

Česká televize Český rozhlas

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Česká televize, ilustrační foto

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do stávky

Zástupci iniciativy Veřejnoprávně oficiálně potvrdili, že pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do výstražné stávky. Tímto krokem reagují na pondělní krok kabinetu, který schválil legislativní návrh na úplné zrušení koncesionářských poplatků a citelné snížení rozpočtů obou veřejnoprávních institucí. Podobu protestní akce a její přesný harmonogram plánují organizátoři zveřejnit během nadcházející středy.

před 2 hodinami

Česká televize

Likvidační, zní z ČRo. Chudárek nastínil, kde bude ČT muset škrtat

Schválení vládního návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií vyvolalo ostrou reakci ze strany jejich vedení. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek i šéf Českého rozhlasu René Zavoral shodně varují, že pokud nová legislativa projde parlamentem, obě instituce se nevyhnou masivnímu propouštění. Podle prvních odhadů by mohlo o práci přijít celkově 450 až 700 zaměstnanců, přičemž obě klíčová média by kvůli zrušení koncesionářských poplatků přišla zhruba o patnáct procent svých dosavadních příjmů.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Ilustrační foto

U Hormuzského průlivu čeká přes 500 lodí odhalují nová data. Skutečný počet může být diametrálně odlišný

Sledování lodní dopravy prostřednictvím platformy MarineTraffic dnes ráno ukázalo, že v Perském zálivu západně od Hormuzského průlivu se nachází přes 230 tankerů a více než 250 nákladních plavidel, které doplňuje velké množství menších lodí, jako jsou rybářské čluny nebo remorkéry. Podle dostupných dat je plně naložena pouze menšina sledovaných tankerů, zatímco většina z nich je prázdná nebo naložená jen částečně. 

před 4 hodinami

Oto Klempíř a Boris Šťastný

Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. ČT přijde o miliardu, rozhlas o stamiliony

Vláda Andreje Babiše definitivně posvětila zásadní změnu v mechanismu, jakým jsou financována veřejnoprávní média. Kabinet na svém pondělním zasedání schválil novelu, která ruší stávající systém koncesionářských poplatků a nahrazuje jej přímým čerpáním ze státního rozpočtu. Tento krok, o kterém informoval ministr kultury Oto Klempíř za hnutí Motoristé sobě, představuje jeden z nejvýraznějších zásahů do fungování České televize a Českého rozhlasu za poslední dekády.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Mirage 2000-5

Projekt společné evropské stíhačky se rozpadl. Německo zvažuje tři nové scénáře, Francie chce pokračovat sama

Rozpad ambiciózního zbrojního programu stíhacího letounu nové generace FCAS, od kterého Německo definitivně odstoupilo, představuje tvrdou ránu pro evropskou obrannou spolupráci. Společný projekt Francie, Německa a Španělska, který měl během příštích desetiletí zajistit vývoj špičkového bojového letounu šesté generace, ztroskotal na vleklých sporech o politické vedení, rozdělení průmyslových zakázek a vlastnictví duševního vlastnictví. Tento neúspěch však v kontextu evropské vojenské historie není výjimečný, neboť společné letecké projekty na kontinentu pravidelně narážely na střety národních zájmů.

před 6 hodinami

Letní počasí, ilustrační foto

Evropu zasáhne žhavé počasí. Očekává se vlna tropických veder

Evropu v tomto týdnu zasáhne vlna vln veder, která přinese prudký nárůst teplot na většině kontinentu. Příčinou je masivním příliv horkého vzduchu ze Sahary, který se nejprve usadil nad Pyrenejským poloostrovem a následně se rozšířil do jižní a západní části Francie. V těchto oblastech se již nyní teploty běžně pohybují mezi třiceti a pětatřiceti stupni Celsia.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Evropská unie

Kvůli ničivému ruskému útoku se naléhavě sejdou ministři unijních států

Lídři zemí G7 se dnes scházejí ve francouzském Évian-les-Bains, aby projednali nejnaléhavější globální témata včetně Ukrajiny, Gazy a Íránu. Summit hostí francouzský prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Donald Trump má na setkání předložit nejnovější informace o íránské mírové dohodě, která byla uzavřena v noci, přičemž před odletem se ve Bílém domě věnoval galavečeru bojových umění. Nikdo však netuší, zda Trump na summitu setrvá po celé tři dny, nebo bude jeho průběh každou hodinu narušovat. V nedaleké Ženevě navíc v pondělí demonstrovalo zhruba 20 000 lidí proti tomuto setkání, což vedlo ke střetům s policií. 

před 8 hodinami

Izrael, ilustrační foto

Špatná pro nás i celý svobodný svět. Izrael se bouří proti dohodě USA s Íránem

Izraelský ministr obrany Israel Kac podle informací tamního deníku Haarec prohlásil, že armáda zůstane v bezpečnostních zónách v Libanonu, Sýrii a Pásmu Gazy na neurčito. Cílem tohoto kroku je ochrana hranic a izraelských komunit před džihádistickými elementy. Izrael v současnosti okupuje části jižního Libanonu a podle vyjádření ministra obrany se odtud vojáci nestáhnou. Izrael byl vyloučen z mírových rozhovorů zprostředkovaných Pákistánem, přestože koncem února zahájil spolu se Spojenými státy válku proti Íránu. Mnoho izraelských politiků i veřejnost si přeje pokračování bojů v Libanonu, aby došlo k dalšímu oslabení schopností Hizballáhu.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Letní počasí

Počasí v novém týdnu potěší milovníky horkého léta

V Česku začíná třetí červnový a i letní týden, jenž přinese zásadní změnu počasí. Očekávají se setrvale rostoucí teploty, které vyvrcholí nástupem horké vlny v závěru pracovního týdne. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

Další vražda v Praze. Cizinec při konfliktu vytáhl nůž, napadený zemřel

Pražští kriminalisté se během víkendu začali zabývat dalším násilným trestným činem. V noci na neděli došlo ke konfliktu dvou cizinců v Trojické ulici, kdy jeden vytáhl nůž a druhého muže bodl. Napadený zranění podlehl. Případ je tak prověřován pro podezření z vraždy. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy