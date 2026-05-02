Varování meteorologů před nebezpečím požárů se naplnilo. Hasiči z Ústeckého kraje zasahují v sobotu odpoledne u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko, kde v roce 2022 došlo k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky.
"Aktuálně zasahujeme na požáru lesa v NP České Švýcarsko," uvedli hasiči na sociální síti X. Původní informace hovořily o druhém stupni požárního poplachu. Později byl vyhlášen dokonce třetí stupeň. Nasazeno je nejméně jedenáct hasičských jednotek a také vrtulník pro letecké hašení.
Právě v národním parku České Švýcarsko došlo v červenci 2022 nedaleko Hřenska k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky. Plameny zasáhly plochu více než tisíce hektarů. V největším nasazení hasilo oheň devět vrtulníků, pět letadel a asi sedm stovek hasičů.
Pro značnou část republiky platí od soboty až do odvolání výstraha před požáry. "Vzhledem k dlouhodobému suchu a letním teplotám je zejména v oblasti sahající od Ústeckého kraje po jižní Moravu zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové na facebooku.
Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Je také třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.
"Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky, v úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území ČR. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit," dodali odborníci s tím, že předpověď budou upřesňovat.
Varování se naplnilo. Hoří v Českém Švýcarsku, hasiči nasadili vrtulník
V Česku hrozí požáry, platí výstraha. Po víkendu by mělo zapršet
