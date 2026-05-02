Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU

Lucie Podzimková

2. května 2026 8:27

Donald Trump Foto: The White House

Spojené státy americké v příštím týdnu zvýší cla na auta dovážená z Evropské unie na 25 procent. Evropa totiž podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nedodržuje dohodu, kterou obě strany uzavřely v loňském roce. 

"S potěšením oznamuji, že příští týden na základě faktu, že Evropská unie nedodržuje naši smluvenou obchodní dohodu, zvýším cla na osobní i nákladní auta dovážená do Spojených států," napsal Trump v pátek na sociální síti Truth Social. Clo se podle jeho prohlášení zvýší na 25 procent. 

Americký prezident připomněl, že vozidla evropských automobilek nebudou podléhat žádnému clu, pokud je firmy budou vyrábět v továrnách v USA. 

"Mnoho továren na výrobu automobilů a nákladních vozidel je v současné době ve výstavbě a investováno je přes 100 miliard dolarů, což je rekord v historii výroby automobilů a nákladních vozidel. Tyto závody s americkými dělníky se brzy otevřou," dodal šéf Bílého domu. 

"Necháme si naše možnosti ochrany zájmů Evropské unie otevřené," reagovala Evropská komise a zdůraznila, že své závazky vyplývající z dohody dodržuje, takže bude od Washingtonu požadovat vysvětlení. 

Trump se zaměřením na automobilový průmysl rozhodl zasáhnout obzvlášť citlivou oblast, protože výroba automobilů se zásadním způsobem podílí na evropské ekonomice. Platí to samozřejmě i pro českou ekonomiku, která závisí i na úspěchu automobilky Škoda. 

Zvýšení cel přichází necelý rok poté, co se USA a EU domluvily na obchodní dohodě, která byla zpečetěna na Trumpově golfovém hřišti ve Skotska. Na většinu evropského zboží byla zavedena patnáctiprocentní cla, přestože americký prezident původně vyhrožoval až 30 procenty. 

Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru

Problémy úspěšného filmu Sbormistr pokračují. Další soud totiž potvrdil stopku pro jeho televizní vysílání. Soud konstatoval, že pro tvůrce, kteří se věnují trestným činům inspirovaným skutečnými událostmi, platí zvýšené nároky ve vztahu k obětem trestné činnosti.

Koncem dubna se potvrdilo to, o čem se v tuzemském hokejovém prostředí spekulovalo už delší dobu. Novým trenérem hokejové Sparty se stává Patrik Augusta, bývalý úspěšný trenér hokejových reprezentantů do 20 let. Spolu s ním budou nový sparťanský realizační tým tvořit asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík. Brankáře pak nově bude mít na starosti Michal Neuvirth. Šestapadesátiletý Augusta má sparťany vést alespoň dva roky, neboť právě na tak dlouho dobu s pražským klubem podepsal smlouvu.

Členové pražské ODS a TOP 09 dnes v parku Přátelství na Praze 9 odstartovali kampaň pro letošní komunální volby. Stvrdili tím, že do boje o magistrát půjdou strany společně. Tento krok představuje pokračování skvělé spolupráce v rámci končícího volebního období – koalice proto ponese název SPOLU pro Prahu. 

V Uzbekistánu zakončili premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) pracovní cestu po střední Asii. Delegaci doprovázela podnikatelská mise čítající přibližně 50 zástupců českých firem. Na programu byla i účast na česko-uzbeckém podnikatelském fóru, jednání s nejvyššími představiteli země i návštěva průmyslových podniků. Škoda Group podepsala miliardový kontrakt o dodávce a servisu elektrických vlaků.

Kriminalisté v Irsku vyšetřují vraždu Češky. Těžce zraněnou čtyřiačtyřicetiletou ženu našli v pondělí večer v domě ve městě Waterford. Na případ upozornil web novinky.cz. Žena zemřela v nemocnici, zadržen byl čtyřicetiletý muž. 

