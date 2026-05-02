Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU

Spojené státy americké v příštím týdnu zvýší cla na auta dovážená z Evropské unie na 25 procent. Evropa totiž podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nedodržuje dohodu, kterou obě strany uzavřely v loňském roce.
"S potěšením oznamuji, že příští týden na základě faktu, že Evropská unie nedodržuje naši smluvenou obchodní dohodu, zvýším cla na osobní i nákladní auta dovážená do Spojených států," napsal Trump v pátek na sociální síti Truth Social. Clo se podle jeho prohlášení zvýší na 25 procent.
Americký prezident připomněl, že vozidla evropských automobilek nebudou podléhat žádnému clu, pokud je firmy budou vyrábět v továrnách v USA.
"Mnoho továren na výrobu automobilů a nákladních vozidel je v současné době ve výstavbě a investováno je přes 100 miliard dolarů, což je rekord v historii výroby automobilů a nákladních vozidel. Tyto závody s americkými dělníky se brzy otevřou," dodal šéf Bílého domu.
"Necháme si naše možnosti ochrany zájmů Evropské unie otevřené," reagovala Evropská komise a zdůraznila, že své závazky vyplývající z dohody dodržuje, takže bude od Washingtonu požadovat vysvětlení.
Trump se zaměřením na automobilový průmysl rozhodl zasáhnout obzvlášť citlivou oblast, protože výroba automobilů se zásadním způsobem podílí na evropské ekonomice. Platí to samozřejmě i pro českou ekonomiku, která závisí i na úspěchu automobilky Škoda.
Zvýšení cel přichází necelý rok poté, co se USA a EU domluvily na obchodní dohodě, která byla zpečetěna na Trumpově golfovém hřišti ve Skotska. Na většinu evropského zboží byla zavedena patnáctiprocentní cla, přestože americký prezident původně vyhrožoval až 30 procenty.
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
před 50 minutami
Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak
před 1 hodinou
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
před 2 hodinami
Obchody na Svátek práce normálně fungovaly. Příště bude situace jiná
před 3 hodinami
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
před 4 hodinami
Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo
včera
Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo
včera
Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem
včera
Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu
včera
Květnové svátky zasahují do života i některým důchodcům. Mění se výplatní termíny
včera
ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík
včera
Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz
včera
Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech
včera
Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám
včera
Policie zasahovala u potyčky v ulicích Prahy. V poutech skončilo několik lidí
včera
Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru
včera
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
včera
Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup
včera
Historie letního času v Čechách. Poprvé se zavedl před 110 lety
včera
V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku
Kriminalisté v Irsku vyšetřují vraždu Češky. Těžce zraněnou čtyřiačtyřicetiletou ženu našli v pondělí večer v domě ve městě Waterford. Na případ upozornil web novinky.cz. Žena zemřela v nemocnici, zadržen byl čtyřicetiletý muž.
Zdroj: Lucie Podzimková