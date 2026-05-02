Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo

Jan Hrabě

2. května 2026 7:00

Letní počasí Foto: Pixabay

Jsou před námi v Česku první dva letní dny letošního roku, kdy odpolední teploty překročí 25 stupňů. Potvrzuje to víkendová předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Dnes se očekává slunečno, jasno nebo skoro jasno a další oteplování. Sobota má přesto být chladnějším z víkendových dní, protože odpolední maxima vyšplhají "jen" na 26 °C. I na horách se nejvyšší teploty přiblíží dvacítce. 

V neděli bude jasno až polojasno. V Čechách začne odpoledne a večer přibývat vysoká oblačnost, v závěru dne se na západě Čech s velmi malou pravděpodobností vyskytne přeháňka. Přes den vyšplhá rtuť teploměru až na 27 °C. 

Předpověď na sobotu:

Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.

Předpověď na neděli: 

Bude jasno až polojasno, v Čechách během odpoledne a večera od západu přibývání vysoké oblačnosti. V závěru dne se na západě Čech s velmi malou pravděpodobností vyskytne přeháňka. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C, v údolích kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C. Slabý proměnlivý, zejména ve východní polovině území postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s.

Juraj Loj v úspěšném filmu Sbormistr.

Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo

Problémy úspěšného filmu Sbormistr pokračují. Další soud totiž potvrdil stopku pro jeho televizní vysílání. Soud konstatoval, že pro tvůrce, kteří se věnují trestným činům inspirovaným skutečnými událostmi, platí zvýšené nároky ve vztahu k obětem trestné činnosti.

Tomáš Portlík

ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík

Členové pražské ODS a TOP 09 dnes v parku Přátelství na Praze 9 odstartovali kampaň pro letošní komunální volby. Stvrdili tím, že do boje o magistrát půjdou strany společně. Tento krok představuje pokračování skvělé spolupráce v rámci končícího volebního období – koalice proto ponese název SPOLU pro Prahu. 

Andrej Babiš a Karel Havlíček přicházejí na zasedání nové vlády

Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám

V Uzbekistánu zakončili premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) pracovní cestu po střední Asii. Delegaci doprovázela podnikatelská mise čítající přibližně 50 zástupců českých firem. Na programu byla i účast na česko-uzbeckém podnikatelském fóru, jednání s nejvyššími představiteli země i návštěva průmyslových podniků. Škoda Group podepsala miliardový kontrakt o dodávce a servisu elektrických vlaků.

V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku

Kriminalisté v Irsku vyšetřují vraždu Češky. Těžce zraněnou čtyřiačtyřicetiletou ženu našli v pondělí večer v domě ve městě Waterford. Na případ upozornil web novinky.cz. Žena zemřela v nemocnici, zadržen byl čtyřicetiletý muž. 

