Jsou před námi v Česku první dva letní dny letošního roku, kdy odpolední teploty překročí 25 stupňů. Potvrzuje to víkendová předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dnes se očekává slunečno, jasno nebo skoro jasno a další oteplování. Sobota má přesto být chladnějším z víkendových dní, protože odpolední maxima vyšplhají "jen" na 26 °C. I na horách se nejvyšší teploty přiblíží dvacítce.
V neděli bude jasno až polojasno. V Čechách začne odpoledne a večer přibývat vysoká oblačnost, v závěru dne se na západě Čech s velmi malou pravděpodobností vyskytne přeháňka. Přes den vyšplhá rtuť teploměru až na 27 °C.
Předpověď na sobotu:
Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.
Předpověď na neděli:
Bude jasno až polojasno, v Čechách během odpoledne a večera od západu přibývání vysoké oblačnosti. V závěru dne se na západě Čech s velmi malou pravděpodobností vyskytne přeháňka. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C, v údolích kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C. Slabý proměnlivý, zejména ve východní polovině území postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s.
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
Počasí o prodlouženém víkendu: Do Česka poprvé dorazí léto
před 4 minutami
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
před 50 minutami
Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak
před 1 hodinou
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
před 2 hodinami
Obchody na Svátek práce normálně fungovaly. Příště bude situace jiná
před 3 hodinami
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
před 4 hodinami
Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo
včera
Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo
včera
Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem
včera
Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu
včera
Květnové svátky zasahují do života i některým důchodcům. Mění se výplatní termíny
včera
ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík
včera
Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz
včera
Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech
včera
Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám
včera
Policie zasahovala u potyčky v ulicích Prahy. V poutech skončilo několik lidí
včera
Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru
včera
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
včera
Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup
včera
Historie letního času v Čechách. Poprvé se zavedl před 110 lety
včera
V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku
Kriminalisté v Irsku vyšetřují vraždu Češky. Těžce zraněnou čtyřiačtyřicetiletou ženu našli v pondělí večer v domě ve městě Waterford. Na případ upozornil web novinky.cz. Žena zemřela v nemocnici, zadržen byl čtyřicetiletý muž.
Zdroj: Lucie Podzimková