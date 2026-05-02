Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Lucie Podzimková

2. května 2026 18:01

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

"Jimmy Kimmel, který vůbec není vtipný, což potvrzuje jeho televizní sledovanost, pronesl opravdu šokující výrok ve své show," spustil Trump na sociální síti Truth Social. Moderátor podle prezidenta ukázal falešné video s první dámou Melanií a synem Barronem, jak sedí v televizním studiu a naslouchají mu.

"Pak řekl: 'Naše první dáma Melania je tady. Podívejte se, jak je krásná. Paní Trumpová, záříte jako nastávající vdova.' Den poté se šílenec pokusil vstoupit do sálu při večeři Bílého domu pro novináře s nabitou brokovnicí, pistolí a několika noži," napsal americký prezident.

Šéf Bílého domu ocenil, že hodně lidí odsoudilo Kimmelova slova, která Trump označil za výzvu k násilí. Prezident na závěr příspěvku vyzval společnost Disney a televizní stanici ABC, aby moderátora vyhodily. 

Jednatřicetiletý atentátník Cole Tomas Allen se v pondělí objevil v doprovodu policistů u soudu v hlavním městě Washingtonu. Na všechny otázky v klidu odpovídal a soudce oslovoval "vaše ctihodnosti". Také zmínil, kolik mu je, a že má magisterský titul. 

Allen zároveň čelí dvěma obviněním z nedovoleného ozbrojování. Při víkendovém pokusu o atentát na večeři pro novináře měl u sebe poloautomatickou pistoli, brokovnici a tři nože. Útok odnesl zraněním jeden ze členů Trumpovy ochranky, ale nejde o vážné zranění. Pachateli hrozí v případě odsouzení doživotí. 

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

Češi v úvodním utkání nakonec porazily Švýcary 5:4

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.

Andrej Babiš

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

Juraj Loj v úspěšném filmu Sbormistr.

Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo

Problémy úspěšného filmu Sbormistr pokračují. Další soud totiž potvrdil stopku pro jeho televizní vysílání. Soud konstatoval, že pro tvůrce, kteří se věnují trestným činům inspirovaným skutečnými událostmi, platí zvýšené nároky ve vztahu k obětem trestné činnosti.

HC Sparta Praha

Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem

Koncem dubna se potvrdilo to, o čem se v tuzemském hokejovém prostředí spekulovalo už delší dobu. Novým trenérem hokejové Sparty se stává Patrik Augusta, bývalý úspěšný trenér hokejových reprezentantů do 20 let. Spolu s ním budou nový sparťanský realizační tým tvořit asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík. Brankáře pak nově bude mít na starosti Michal Neuvirth. Šestapadesátiletý Augusta má sparťany vést alespoň dva roky, neboť právě na tak dlouho dobu s pražským klubem podepsal smlouvu.

Tomáš Portlík

ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík

Členové pražské ODS a TOP 09 dnes v parku Přátelství na Praze 9 odstartovali kampaň pro letošní komunální volby. Stvrdili tím, že do boje o magistrát půjdou strany společně. Tento krok představuje pokračování skvělé spolupráce v rámci končícího volebního období – koalice proto ponese název SPOLU pro Prahu. 

Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz

Ukrajina připravuje zásadní armádní reformu, potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle jeho slov se má soustředit především na to, aby si vojáci nasazení na frontě ve válce se sousedním Ruskem důstojně a dobře vydělali. 

