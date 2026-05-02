Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi.
"Jimmy Kimmel, který vůbec není vtipný, což potvrzuje jeho televizní sledovanost, pronesl opravdu šokující výrok ve své show," spustil Trump na sociální síti Truth Social. Moderátor podle prezidenta ukázal falešné video s první dámou Melanií a synem Barronem, jak sedí v televizním studiu a naslouchají mu.
"Pak řekl: 'Naše první dáma Melania je tady. Podívejte se, jak je krásná. Paní Trumpová, záříte jako nastávající vdova.' Den poté se šílenec pokusil vstoupit do sálu při večeři Bílého domu pro novináře s nabitou brokovnicí, pistolí a několika noži," napsal americký prezident.
Šéf Bílého domu ocenil, že hodně lidí odsoudilo Kimmelova slova, která Trump označil za výzvu k násilí. Prezident na závěr příspěvku vyzval společnost Disney a televizní stanici ABC, aby moderátora vyhodily.
Jednatřicetiletý atentátník Cole Tomas Allen se v pondělí objevil v doprovodu policistů u soudu v hlavním městě Washingtonu. Na všechny otázky v klidu odpovídal a soudce oslovoval "vaše ctihodnosti". Také zmínil, kolik mu je, a že má magisterský titul.
Allen zároveň čelí dvěma obviněním z nedovoleného ozbrojování. Při víkendovém pokusu o atentát na večeři pro novináře měl u sebe poloautomatickou pistoli, brokovnici a tři nože. Útok odnesl zraněním jeden ze členů Trumpovy ochranky, ale nejde o vážné zranění. Pachateli hrozí v případě odsouzení doživotí.
Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela
